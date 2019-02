Vasilescu, despre repatrierea aurului romanesc: BNR asteapta o solicitare de aviz

"Banca Nationala nu va intra in dezbaterea publica privind proiectul de lege cu rezerva de aur. Motivul este unul singur. Legea Bancii Nationale spune asa: sunt cinci atributii ale Bancii Nationale si articolul 2, punctul 1, litera e arata ca Banca Nationala printre cele cinci atributii administreaza rezervele internationale ale Romaniei. Iar articolul 3, punctul 2 zice ca orice proiect de act normativ care priveste domeniile in care Banca Nationala are atributii va fi adoptat dupa ce in prealabil s-a solicitat avizul Bancii Nationale a Romaniei. Deci Banca Nationala, potrivit legii, asteapta o solicitare de aviz. Avizul acesta va fi insotit de un amplu document de explicatii si atunci nu este corect, nu este normal, nu este uzual ca voci de la Banca Nationala sa inceapa sa-si spuna parerea in spatiul public inainte de a pleca acest document de la Banca Nationala care sa exprime pozitia Consiliului de Administratie al acestei institutii", a spus Adrian Vasilescu.Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si senatorul PSD Serban Nicolae au depus miercuri la Senat o propunere legislativa care prevede ca depozitele de aur constituite de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in strainatate nu pot depasi 5% din cantitatea totala de aur constituita ca rezerva.Proiectul care modifica Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei mai prevede ca BNR va urmari mentinerea rezervelor la un nivel adecvat tranzactiilor externe ale Romaniei si, daca exista pericolul diminuarii rezervelor, sa prezinte un raport Parlamentului si Guvernului.