Voinea (BNR): PIB-ul in 2018 este dublu fata de PIB-ul din '89. "Astazi suntem mai bine decat atunci"

"A crescut PIB-ul intr-o suta de ani de 26 de ori. Nu cu 26%, ci mai exact cu 2.562%. E mult? E putin? Vedem imediat. In primii cinci ani de la Marea Unire PIB-ul pe locuitor a crescut cu 36%. Desi pare acolo o stagnare in perioada interbelica, pare pe grafic, pentru ca graficul este intins pe o distanta de 100 de ani. Dar punctul de plecare in 1918 a fost 866 de dolari 2011 la paritatea puterii de cumparare. Mai corect este anul 1919, pentru ca acela a fost primul an cu toate provinciile reunite, un an complet deci. Si acela e 861 de dolari. In 1926 ajunsesem la 1.299 de dolari, deci o crestere rapida dupa Marea Unire. Apoi, insa, in restul perioadei interbelice, economia a fost macinata de mai multe recesiuni si cresterea a fost mai modesta pana la inceputul celui de Al Doilea Razboi Mondial. Ce observam asa la prima vedere si ce putem pune si ca titlu in ziar: PIB-ul in 2018 este dublu fata de PIB-ul din 1989. E important de spus. Astazi suntem mai bine decat atunci. Mai mult decat atat. PIB-ul din 2017, PIB-ul pe locuitor, repet, in dolari americani din 2011, este de trei ori mai mare decat cel din anul 1992", a spus Liviu Voinea.In opinia acestuia, anul 1992 este important pentru ca atunci s-a terminat prima recesiune transformationala. Voinea a explicat ca recesiunea transformationala de la comunism la capitalism se considera ca a inceput in 1990, insa in carte se arata faptul ca a inceput in 1988. Primii doi ani, respectiv 1988 si 1989, au fost ani de recesiune profunda, iar in 1992 Romania s-a intors la PIB-ul pe locuitor din 1973."Intre 1918 si 2018 am avut 18 perioade de expansiune economica si 18 perioade de recesiune. Aceasta analiza a fost facuta printr-o analiza complexa de cicluri de afaceri de catre colegii de la Directia de Modelare. Durata medie a unei perioade de crestere economica in Romania, repet la scara istoriei, de 100 de ani, a fost de 15 trimestre, iar durata medie a unei recesiuni, la scara istoriei de 100 de ani, a fost de 7 trimestre", a precizat Voinea.Viceguvernatorul BNR a mentionat ca perioadele cele mai lungi de crestere economica din ultimii 100 de ani au fost: 1920 - 1926, 1959-1973, 2000 - 2008 si din 2011 pana in prezent. Cele mai lungi recesiuni au fost 1944 - 1946, 1988 - 1992 si 1997 - 1999.La dezbatere a participat si guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, care, in deschiderea evenimentului, a felicitat echipa ce a lucrat la bancnota Centenar."Si mai vreau sa felicit acum o echipa - este un prilej bun pentru mine: pe cei care au lucrat la bancnota aceasta de 100 de lei, care vad ca are mare cautare, cu Ferdinand I Rege si Maria Regina. Au recuperat un text care este pe pliantul de prezentare a lucrarii si dati-mi voi sa-l citesc: 'Va asteptam de 1000 de ani si ati venit ca sa nu ne mai despartim niciodata. Sunt in viata unui neam clipe de fericire atat de mari, incat ele rascumpara veacuri intregi de suferinta. Bucuria noastra nu este bucuria unei singure generatii. Ea este sfanta tresarire de bucurie a intregului popor roman care, de sute si sute de ani, a indurat suferintele cele mai crude, fara sa-si piarda credinta neclintita in sosirea acelei clipe care ne uneste astazi si care trebuia sa vina. Nu putea sa nu vina'. Ionel I. C. Bratianu, cuvantare in Parlamentul Romaniei", a spus Mugur Isarescu.Potrivit acestuia, volumul "Un veac de sinceritate. Recuperarea memoriei pierdute a economiei romanesti: 1918-2018" nu reprezinta o lucrare a BNR, un raport sau o publicatie oficiala a institutiei, ci autorii au exprimat puncte de vedere proprii, iar BNR a sprijinit demersul."Efortul de documentare si cercetare realizat a avut un scop important: acela de a reda anii lipsa din istoria economiei romanesti de dupa 1918 si de a oferi in anul Centenar, intr-o forma accesibila pentru publicul larg, o istorie, spun eu, apropiata de adevar despre evolutia economiei romanesti in ultimii 100 de ani, pe baza unui set de date recuperat sau construit pentru principalii indicatori", a spus Isarescu.