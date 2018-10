Hossu (Cartel Alfa): Inghetarea salariilor si aplicarea mai devreme a Legii salarizarii sunt in contradictie

In contextul discutiilor pe tema inghetarii salariilor anul viitor, Hossu a aratat ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a prezentat acest scenariu alaturi de altul complet opus, respectiv aplicarea Legii salarizarii in 2020, in loc de 2022."Tot ceea ce noi am castigat nu numai la Legea salarizarii bugetare, dar si la Legea pensiilor, arata ca exista probleme de sustenabilitate. Argumentele domnului ministru al Finantelor ca acest lucru s-ar face in vederea devansarii aplicarii Legii de salarizare bugetare de la 2022 pana in 2020 sunt in plina contradictie. Practic, ca sa o aplici in 2020, atunci ar trebui ca anul viitor si peste doi ani, respectiv 2019 si 2020, sa aplici o crestere salariala de 50%", a subliniat Hossu.In opinia sa, aceasta ar fi o promisiune cu caracter electoral, imposibil de realizat, similara cu cea din 2008, cand s-a dorit o crestere salariala in sectorul invatamant, de 50%.Totodata, introducerea unui salariu minim diferentiat reprezinta o ingerinta a Guvernului pe piata muncii, considera liderul sindical."Legat de aspectul privind propunerea unui salariu minim diferentiat, acesta exista in programul de guvernare al PSD, trebuia aplicat de la 1 ianuarie 2018. Practic, acum guvernantii au adus o modificare in care se face referire la studiile superioare, dar si o chestiune dupa vechimea in munca care este usor aberanta si care pune sub semnul intrebarii necesitatea de competitivitate pe piata muncii. Nu este normal ca Guvernul sa rezolve aceste lucruri. Este rolul partenerilor sociali sa negocieze si sa aplice cresteri salariale in functie de conditiile specifice ale sectorului, ale unitatii respective", a sustinut Hossu.Acesta a aratat ca s-a ajuns aici din cauza faptului ca actuala guvernare nu a modificat, cum era normal, Legea dialogului social, care trebuia sa dea libertatea si posibilitatea de a incheia contracte colective de munca pe toate palierele."Avem doua milioane de salariati la nivelul salariului minim si, in acelasi timp, avem o pauperizare deosebita a persoanelor active. Faptul ca avem 19% dintre saraci ca populatie activa, conform raportului Eurostat, nu arata decat contradictiile unei economii neguvernate sau fara politici normale de echilibru fiscal si de dialog sociale normal", a sustinut liderul sindical.Hossu a adaugat ca exista probleme foarte mari pe piata muncii, unde frauda depaseste 14% din PIB."Daca ne uitam pe structura, constatam ca functiile care necesita studii superioare, si orice calificare superioara, sunt platite la nivelul salariului minim. Asta inseamna ca structural exista o frauda fiscala si, in acelasi timp, exista tendinta clara de evaziune facuta de catre angajatori, mentinand salariile minime si bonificand pe sub masa sau chiar legal, scutindu-se astfel de taxele si impozitele aferente pentru anumite forme de plata. Raportarile din urma cu doi ani ale Ministerului Finantelor arata ca frauda pe piata muncii este 14,3% din PIB", a afirmat presedintele "Cartel Alfa".Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, sambata, ca documentul privind o posibila inghetare a salariilor bugetarilor reprezinta un document de lucru, o posibila varianta, dar exista totodata si o propunere de aplicare a legii salarizarii pana in 2020, in loc de 2022."In cateva saptamani noi intram in Guvern cu proiectul de buget pe 2019, document in cadrul caruia vom regasi varianta finala. Este o discutie, un scenariu propus de Ministerul de Finante, pe baza unor calcule, si chiar o propunere de aplicare a legii salarizarii nu pana in 2022, ci chiar pana in 2020, tocmai pentru a arata foarte clar ca suntem foarte siguri de ceea ce facem, ca nu aplicam masuri dincolo de mandatul acestui Guvern, adica 2020. Si, mai mult, trebuie sa subliniez inca o data ca Guvernul PSD-ALDE a promis si a aplicat ceea ce a promis. Nu a taiat din veniturile romanilor", a spus ministrul Finantelor.Tot sambata, Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a scris pe pagina de Facebook ca Legea salarizarii nu va fi modificata si a anuntat ca este posibila majorarea salariului minim de la finalul acestui an."Legea salarizarii se va aplica asa cum a fost ea adoptata de Parlament, chiar daca lunile acestea a mai existat un scenariu, si anume sa se aplice direct grila din 2022 in 2020, asa cum au solicitat, in mod repetat, mai multe federatii sindicale. Consideram insa ca legea trebuie aplicata asa cum a fost adoptata de Parlament si cum este in vigoare, cu aplicare etapizata pana in 2022 si crestere anuala cu 25 la suta din diferenta pana la grila din 2022. Mai mult, dupa analiza datelor transmise de Comisia de Prognoza, MMJS lucreaza la cresterea salariului minim pe economie inca de la finalul acestui an si la diferentierea salariului minim in functie de studii sau vechimea de peste 15 ani", a spus Vasilescu.Precizarile de sambata ale celor doi ministri au venit dupa ce senatorul PNL Florin Citu anunta, pe propria pagina de socializare, ca Executivul introduce masuri de austeritate din 2019, precum inghetarea salariilor din 2019, conform unui document transmis Comisiei Europene.