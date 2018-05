Romanii pot cumpara mai putine decat acum un an, desi salariile s-au marit

economistul-sef al BRD:

"Din pacate, si imi cer scuze daca cineva se va simti intr-un fel sau altul, din pacate, din cauza nivelului de educatie extrem de jos, oricum ai spune-o, oamenii nu vor intelege.Motiv pentru care vor fi intotdeauna tinta perfecta pentru o capcana populista. Din pacate, oamenii nu pot sa inteleaga.Trebuie sa inteleaga o tara intreaga, iar tara intelege ca i-a crescut salariul cu 40% spre exemplu, de la 1.000 la 1.400 de lei, nu intelege ca acum cu 1.400 de lei nu mai este in masura sa cumpere aceleasi bunuri si servicii pe care le cumpara acum un an cu o mie de lei", sustine Libocor.Potrivit acestuia, este ca si cum i-ai explica unui copil ca este periculos sa se joace cu chibrituri, dar el nu stie ce este focul."Dar ce sa vezi? I-a crescut salariul. Asta intelege tara. Iar daca ii explici altfel, esti privit ca fiind snob. Daca intri in zona tehnica, ti se spune ca e prea tehnic. Daca cumva cobori jos, foarte jos, esti tratat cu un zambet. Ei, imi permit sa fiu retoric intr-un fel. Cum explici unui copil care nu stie ce este focul ca chibriturile sunt periculoase?", a mai spus oficialul BNR.Moderatorul conferintei, jurnalista Ana-Maria Vasile, i-a aratat cum ii poti explica unui copil ce sunt taxele: "Ii cumperi o inghetata si ii mananci o treime".Libocor i-a indemnat pe romani sa faca un calcul: cata paine cumpara acum cu salariul marit si cata paine cumparau inainte sa li se mareasca salariul. Sau cum poate sa-si explice cineva ca i-a crescut salariul fara sa fi facut ceva in plus, sa fi produs o unitate de valoare in plus.Bancherul le-a trimis guvernantilor si o avertizare: "Sa aiba grija, deoarece cu aceeasi masura cu care masoara ei acum vor fi si ei masurati".La randul sau, Adrian Vasilescu, consultant in cadrul BNR, prezent la conferinta, a subliniat faptul ca primii care ar trebui sa inteleaga fenomenul sunt cei care transmit, la randul lor, mesaje catre public."In primul rand, cred ca trebuie sa fie educati educatorii, adica cei care sa duca lucrurile mai departe, pentru ca, daca aceasta lipsa de educatie financiara o vedem la diferite niveluri foarte inalte, presedinti de companii, ministri si asa mai departe, daca ei nu inteleg, vor duce lucrurile mai departe tot eronat", a sustinut Vasilescu.Consilierul BNR a explicat cum se vede cel mai limpede faptul ca in tara ramane o populatie imbatranita, iar tinerii inventivi cu putere de munca pleaca din tara si nu se mai intorc."Sper ca majorarea salariilor va avea si un efect benefic imediat, in conditiile in care 3,5 milioane de locuitori au plecat din Romania. Si au plecat oameni care sunt in stare sa plece, adica cei mai inventivi, cei mai intreprinzatori si cei mai curajosi. Si-au luat viata in spate si s-au dus in lume. Trebuie sa fim atenti, ca noi ii asteptam inapoi, dar daca ne uitam la statistici vedem ca in 2007-2008 trimiteau cate 7-8 miliarde de euro in tara, acum trimit sub 5 miliarde de euro. E limpede ce s-a intamplat: ei s-au instalat acolo, si-au luat copiii, i-au dat la scoala acolo, si-au facut asigurari medicale si atunci ce mai trimit acum este in primul rand rezultatul unui reflex si grija pentru cei ramasi aici, care nu vor veni niciodata cu ei, adica parinti, bunici, batrani", a aratat reprezentantul BNR.Potrivit lui Vasilescu, faptul ca foarte multi oameni de la tara pleaca in strainatate arata ca vom avea pe viitor probleme cu agricultura, dar si cu capitalul tehnic, avand in vedere investitiile reduse.