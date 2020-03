BRD doneaza 2 milioane de lei pentru echipamente medicale si sustinerea sectorului cultural independent

Astfel, BRD doneaza 1,7 milioane de lei Asociatiei pentru Relatii Comunitare si retelei nationale de Fundatii Comunitare pentru a asigura spitalelor echipamente de protectie medicala, teste Covid-19, dezinfectanti si aparatura medicala. Asociatia pentru Relatii Comunitare si reteaua de Fundatii Comunitare din Romania sunt parteneri de traditie ai bancii, implicati in cadrul programului de voluntariat BRD Ziua V, derulat impreuna cu angajatii bancii.De asemenea, suporter strategic constant al domeniului cultural, BRD asigura suma de 300.000 de lei, si impreuna cu Fundatia9, isi propune sa sustina in perioada urmatoare sectorul cultural independent. Concret, Fundatia9 va oferi in urmatoarele luni granturi pentru productii culturale si un spatiu virtual in care se pot organiza activitati cultural - artistice, pentru a ramane in legatura cu publicul. Totodata, Fundatia9 este in legatura cu alte fundatii si finantatori, pentru a crea o retea de solidaritate pentru artisti si spatii culturale."Deschidem aceasta initiativa si catre alti finantatori din Romania, pentru a construi o retea de solidaritate si pentru a identifica impreuna solutii in vederea sustinerii acestor doua sectoare. Orice implicare conteaza in aceste momente", a declarat Francois Bloch, director general BRD - Groupe Societe Generale.BRD - Groupe Societe Generale este cea de-a treia mare banca a Romaniei si cea mai mare retea bancara privata a tarii. Banca universala care ofera servicii atat persoanelor fizice, cat si companiilor, BRD face parte din Grupul Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare.