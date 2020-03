BRD doneaza 36.000 de euro pentru dotarea spitalului din Fagaras cu echipamente necesare luptei cu virusul

"Impreuna pentru sanatate", donatii pentru spital

Banii vor fi folositi pentru achizitionarea a doua aparate de ventilare VG 70, fiecare in valoare de 18.000 de euro, care vor dota spitalul municipal Dr. Aurel Tulbure din Fagaras in cel mai scurt timp.Aparatura vine in sprijinul medicilor si in completarea arsenalului de echipamente cu care personalul medical va lupta in perioada urmatoare pentru preventia sau eventualele imbolnaviri cu COVID-19 in randurile comunitatii fagarasene."Ne onoreaza si ne emotioneaza sprijinul oferit in aceste vremuri care ne incearca pe toti! Multumim, Groupe Societe Generale si ARC, dar si tuturor celor care aleg sa se implice, cu o donatie indiferent cat de mica sau mare, in fondul 'Impreuna pentru sanatate'", transmit reprezentantii Fundatiei Comunitare Tara Fagarasului.Fundatia si-a propus sa stranga cel putin 100.000 de lei, pentru dotarea spitalului din Fagaras. In primele doua zile, pana la donatia BRD, deja s-a strans aproximativ 35% din suma, bani suficienti pentru a echipa o sectie ATI cu un Aparat de ventilare VG 70 si un defibrillator Life Point Pro.Toate sumele stranse vor fi alocate pentru un aparat de ventilare mecanica portabil SHANGRILA 510S pentru Unitatea de Primiri Urgente, monitoare si echipamente de protectie pentru personalul medical, arata organizatorii, care au multumit pentru fiecare contributie in parte - Stihl Fagaras, Expert Cleaning, Fundatia Regen / Regen Foundation, Grupul Sezatori in Tara Fagarasului precum si donatorilor individuali.Donatiile online sunt realizate prin sistemul de plati online EuPLatesc.ro. Tipurile de card acceptate sunt Visa/Visa Electron, Mastercard/Maestro, plata fiind realizata in conditii de securitate maxima, fara a se percepe vreun comision suplimentar.Alege proiectul pentru care vrei sa donezi si completeaza datele tale personale pentru a sti de la cine primim donatia. Daca vrei sa ajuti pe termen lung alege varianta ca donatia ta sa fie recurenta, adica aceeasi suma platita automat timp de 12 luni de pe cardul folosit initial. Donatia se poate stopa oricand urmand instructiunile primite in e-mailul de confirmare a platii, arata reprezentantii fundatiei.Contributiile vor fi directionate spre fondul indicat in campul "pentru proiectul". Procentele retinute de FCTF pentru acoperirea costurilor administrative variaza in functie de tipul de program sau fond sustinut, informatia aceasta fiind disponibila in materialele de prezentare sau pe platformele aferente fiecarei cauze/initiative.Utilizand aceasta optiune de plata, va exprimati si acordul privind politica FCTF de gestionare a fondurilor, in functie de specificul fiecarui program.Pentru platile cu card bancar, tranzactia va aparea pe extrasul de cont al clientului platitor ca fundatiactf.ro