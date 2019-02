BRD: Introducerea unei taxe pe active financiare ar avea consecinte clar negative asupra economiei romanesti

Acestia fac referire la Ordonanta de Urgenta a Guvernului 114/2018, publicata pe 29 decembrie 2018, prin care a fost introdusa o noua taxa ce vizeaza in mod special sectorul bancar.Astfel, incepand din 2019, bancilor li s-ar aplica o taxa pe active financiare daca ROBOR depaseste nivelul de referinta de 2%, cuantumul taxei anuale crescand incremental in functie de intervalul in care se afla ROBOR. Luand in considerare nivelurile curente ale ROBOR, in cazul in care normele de aplicare ar defini rata de taxare ca fiind trimestriala, bancile ar fi supuse unei taxe anuale de 1,2% din activele lor financiare. Cu alte cuvinte, inseamna ca bancile ar trebui sa plateasca o taxa de 1,2% pe toate creditele pe care le acorda."In primul rand, consideram ca este necesar sa reamintim ca indicii ROBOR reprezinta referintele pietei monetare. Acestia au la baza ratele de dobanda interbancare ce se formeaza ca rezultat al cererii si ofertei, la fel ca pe orice alta piata. Factorii care determina nivelul de lichiditate si, prin urmare, indicii ROBOR, sunt variati, printre ei cei mai importanti fiind politica fiscala, executia bugetului public si gestiunea datoriei publice, evolutia mediului macroeconomic si, in particular, a inflatiei, si politica monetara. Toti acesti factori sunt in mod clar in afara controlului bancilor", se spune in comunicat.Ca banca universala, BRD mentioneaza ca joaca un rol cheie in finantarea tuturor actorilor din economia romaneasca. Astfel, banca a acordat 1,4 milioane de credite de consum si pentru locuinte in ultimii 10 ani, portofoliul de credite a crescut de la mai putin de un miliard lei la peste 30 de miliarde lei in ultimii 20 de ani, gratie, in totalitate, capitalului investit de actionarii sai si fara a utiliza fonduri publice, a finantat in mod constant investitiile si cheltuielile realizate de autoritatile publice, avand o expunere de 13 miliarde lei catre statul roman la final de decembrie 2018 (obligatiuni guvernamentale si municipale, credite, angajamente de finantare si scrisori de garantie catre autoritati centrale si locale).De asemenea, BRD precizeaza ca este un contributor major la bugetul national, valoarea taxelor si a cheltuielilor sociale platite in ultimii 10 ani totalizand 4,4 de miliarde de lei, ceea ce reprezinta 73% din profitul brut al bancii.Totodata, in comunicat se precizeaza ca, in ultimul deceniu, BRD a inregistrat, in medie, un profit reprezentand 1,2% din activele sale.Introducerea unei taxe pe active financiare, care s-ar adauga contributiei deja semnificative a BRD la bugetul public, ar afecta, prin urmare, in mod substantial capacitatea acesteia de a genera profit pe parcursul unui ciclu economic, atrage atentia banca."La nivelul sistemului bancar, care a inregistrat in medie o rentabilitate a activelor de 0,4% in ultimii 10 ani, situatia ar fi si mai rea. Fara a genera profit, bancile nu pot genera capital. Fara a genera capital, bancile nu pot acorda noi credite. In concluzie, introducerea unei astfel de taxe pe active financiare, in realitate o taxa pe credite, ar restrictiona, fara indoiala in mod drastic, capacitatea sectorului bancar de a-si exercita in continuare rolul fundamental - acela de a finanta proiectele si activitatile tuturor actorilor din economie - si ar avea consecinte clar negative pentru intreaga economie romaneasca", se mai spune in comunicat.