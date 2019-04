Fitch a revizuit in crestere perspectiva de rating a BCR si BRD, dupa modificarea Ordonantei 114/2018

Decizia vine dupa ce, in ianuarie, Fitch a inrautatit perspectiva de rating, de la "stabila" la "negativa", pentru BCR si BRD.Potrivit comunicatului agentiei, revizuirea taxei pe banci a redus povara asupra sectorului bancar si indica o abordare mai putin agresiva a Guvernului fata de acest sector si o disponibilitate rezonabila a autoritatilor de a raspunde temerilor expuse de BNR si alti reprezentanti ai industriei bancare.Miercuri, Fitch a confirmat si ratingurile de viabilitate al BCR si al Bancii Transilvania S.A. (BT) la "bb plus", al UniCredit Bank S.A. la "bb", al Garanti Bank S.A. la "bb minus" si al ProCredit Bank S.A. la "b plus".Fitch precizeaza ca actiunile de rating vin dupa modificarea Ordonantei 114/2018 de catre Guvernul Romaniei, "care indica un risc moderat al interventiei guvernamentale in sectorul bancar".Taxa pe activele financiare nete ale bancilor va fi o taxa anuala platita semestrial, iar in 2019 primul termen de plata este 25 august, a anuntat in 29 martie ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa o sedinta de Guvern in care au fost aprobate modificarile Ordonantei 114/2018.Potrivit modificarilor, dobanda pentru creditele acordate in moneda nationala va fi compusa dintr-un indice de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului. Taxa pe active financiare nete va fi aplicata in functie de cota de piata a bancilor si va varia intre 0,4% pe an, pentru institutiile cu o cota de piata mai mare sau egala cu 1%, si 0,2% pe an pentru cele cu o cota de piata sub 1%.Conform Fitch, "modificarile reduc semnificativ presiunile asupra perspectivei profitabilitatii bancilor, comparativ cu versiunea initiala a Ordonantei 114/2018 din decembrie 2018".Confirmarea ratingurilor de viabilitate ale BCR, Bancii Transilvania, UniCredit Bank, Garanti Bank si ProCredit reflecta "gradul lor variabil de rezistenta la soc. In conditiile in care riscurile legislative s-au moderat, presiunile asupra bancilor din mediul lor operational s-au atenuat, in opinia noastra. De asemenea, perspectiva privind castigurile pe 2019 s-a imbunatatit dupa modificarea Ordonantei 114/2018, si, ca rezultat percepem presiuni mai scazute asupra modelelor de afaceri ale bancilor", se arata in comunicatul agentiei de evaluare financiara.Prin modificarile aduse Ordonantei 114 au fost stabilite, pentru anul 2019, pentru fiecare institutie bancara, o tinta de crestere a creditarii de plus 8%, tinta de diminuare a marjei de dobanda de minus 8% si o marja de referinta a dobanzii de 4 puncte procentuale.Nu sunt supuse taxei pe active institutiile bancare care inregistreaza pierdere contabila, inainte de calculul taxei pe active, la sfarsitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datoreaza taxa.