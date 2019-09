A doilea producator mondial de tigari se pregateste de concedieri masive

Decizia va afecta peste 20% din locurile de munca din structurile de conducere, compania urmarind sa creeze mai putine divizii dar mai mari."Scopul meu este sa supervizez modificarea semnificativa a activitatii diviziei 'New Category' pentru stimularea cresterii si sa simplific actualul nostru mod de lucru si procedeele de afaceri", a afirmat directorul general Jack Bowles.Divizia "New Category" include brandurile vuse, velo si glo.In Romania, British American Tobacco are o fabrica la Ploiesti.