Tu stii cu cate tigari poti trece legal granita?

Campania, parte a programului "Stop Contrabanda" dezvoltat de British American Tobacco, se desfasoara in parteneriat cu Politia de Frontiera Romana, ANAF si Directia Generala a Vamilor.Nu toti cei care vin cu tigari in tara cunosc prevederile legale referitoare la cantitatea maxima de tigarete admisa la trecerea frontierei. Mai mult, tigaretele achizitionate din piete din afara UE pot fi de 3-4 ori mai ieftine decat cele din Romania, motiv pentru care acestea sunt adesea vandute prietenilor sau distribuite in magazine si pe retelele de socializare, pentru vanzare.Scopul acestei campanii este sa informeze publicul larg asupra consecintelor grave ale traficului ilicit cu produse din tutun, atat la nivel individual, prin aspre sanctiuni legislative, cat si la nivel social si economic, prin intretinerea unor surse de venit pentru retele de crima organizata."In fiecare an, prin punctele de trecere a frontierei Romaniei trec peste 60 de milioane de persoane. Parte dintre ele nu stiu, de exemplu, ca in tarile din cadrul Uniunii Europene poti transporta maximum 40 de pachete de tigari, iar in tarile din afara Uniunii, maximum 10 pachete sau ca la intrarea in tara poti avea asupra ta 40 de pachete de tigari daca intri din spatiul comunitar sau 2 pachete daca intri din spatiul extracomunitar. Prin campania demarata astazi, continuam programul inceput in 2017 si aducem la cunostinta publicului larg informatiile necesare asupra prevederilor legale privind cantitatea permisa de produse din tutun in timpul calatoriilor. Platforma Stop Contrabanda este o sursa permanenta de informare a consumatorilor cu privire la consecintele contrabandei, dar si despre rezultatele autoritatilor in combaterea acestui fenomen", a declarat Ileana Dumitru, Director of Legal & External Affairs in cadrul British American Tobacco.Eforturile sustinute ale autoritatilor au condus la o reducere a consumului de produse ilegale din tutun, pentru care nu se plateste nicio taxa, de la 16,3% in primele sase luni ale anului trecut, la 15,8% in prima jumatate a lui 2019."Combaterea contrabandei cu tigarete continua sa reprezinte una dintre principale prioritati ale Politiei de Frontiera, zilnic fiind desfasurate actiuni specifice pentru identificarea si retinerea persoanelor care desfasoara activitati ilicite in aceasta sfera. Numai in primele sase luni ale acestui an, politistii de frontiera au descoperit si confiscat, independent sau in colaborare cu alte institutii ale statului, aproximativ 2,4 milioane de pachete cu tigari provenite din contrabanda, in valoare de peste 24 milioane lei. Echipamente aflate in dotare si specialisti din cadrul structurilor Politiei de Frontiera sunt angrenati in combaterea acestui fenomen, care este unul complex, cu ramificatii la nivelul intregii tari", a declarat seful Politiei de Frontiera, chestor general de politie Ioan Buda.In contextul reducerii consumului de tigari de contrabanda, companiile de tutun au virat mai multi bani la bugetul de stat, in cazul British American Tobacco cresterea fiind de peste 90 de milioane de euro pentru prima jumatate a anului 2019."Actiunile pentru prevenirea si combaterea traficului ilicit cu tigarete si produse din tutun reprezinta o prioritate a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - Directia Generala a Vamilor. Vama Romana are ca principale atributii protejarea intereselor financiare ale UE si ale frontierelor europene. Asadar, combaterea traficului ilicit cu tigarete si produse din tutun, care provoaca bugetului de stat prejudicii majore, este unul dintre principalele noastre obiective. Astfel, actiunile si eforturile lucratorilor vamali, in cooperare cu celelalte autoritati de aplicare a legii au continuat si in primele 6 luni ale anului 2019, cand au fost confiscate un numar de 25.284.426 buc. tigarete, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut cand au fost confiscate doar 11.534.990 buc. tigarete. Totodata, consideram oportuna campania de informare a publicului cu privire la efectele contrabandei asupra societatii si riscurile la care se expun persoanele care sunt implicate in astfel de activitati, avand in vedere ca una dintre directiile de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului ilicit cu tigarete si produse din tutun, din cadrul Strategiei nationale a autoritatii vamale pentru prevenirea si combaterea traficului ilicit cu tigarete si produse din tutun 2019-2021, este reducerea cererii de produse din tutun provenind din contrabanda prin participarea la campanii publice de constientizare a efectelor negative ale comertului ilegal cu produse din tutun, alaturi de alte institutii ale statului si producatorii de tigarete", a declarat Vicepresedintele ANAF, Stefan Cosmin Dolis.