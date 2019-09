Burger King revine in Romania si urmeaza sa deschida 50 de restaurante

Investitia vine dupa ce brandul Burger King a mai avut o tentativa de dezvoltare in Romania, tentativa rapusa de criza financiara si de cateva decizii operationale nefericite.Din vechea garda ramane in picioare Burger King din aeroportul Otopeni, insa noul Burger King are planuri mari pentru Romania. Intr-un orizont de timp de aproximativ 5 ani,. Fiecare restaurant are in medie 50 de angajati, cu tot cu manageri."AmRest opereaza 2.500 de restaurante in 26 de tari si are o experienta bogata in acest domeniu. Ceea ce s-a intamplat in Romania (esecul primului operator Burger King - n.red) este similar cu ce s-a intamplat in Polonia: a existat un alt operator Burger King care nu a 'supravietuit'. Din momentul in care am preluat operatiunile si pana acum am deschis peste 40 de restaurante. Asadar, suntem foarte mandri de capacitatile noastre operationale, luam lucrurile in serios si suntem convins ca asta va face diferenta de aceasta data", sustineIn ceea ce priveste planurile de viitor, acestea se indreapta catre o afacere cat mai sustenabila si incurajeaza alimentatia pe cat se poate de sanatoasa. Oficialul vorbeste atat despre un burger exclusiv vegetarian ce urmeaza sa apara pe piata europeana in curand, dar si despre eforturile brandului de a elimina cu totul utilizarea plasticului in restaurantele sale, pana in 2021.In ceea ce priveste iminenta unei noi crize financiare, presedintele Burger King este increzator: "Nu ar fi prima criza cu care ne confruntam., nu va fi cu nimic diferit de aceasta data", spune el.Nici birocratia autohtona nu ii sperie: "Totul e la fel, peste tot.", explica Alan Laughlin intr-o intalnire cu jurnalistii romani.O.D.