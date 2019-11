Alibaba s-a intors acasa, in una dintre cele mai asteptate listari pe plan global din 2019

Alibaba, care s-a listat prima data la Bursa de la New York in 2014, a obtinut aproximativ 11,3 miliarde de dolari in urma unei listari secundare la Hong Kong.Presedintele Daniel Zhang a lovit gongul la ceremonia de la bursa si a salutat revenirea Alibaba "acasa", in Hong Kong.Listarea vine pe fondul recentelor demersuri de acest tip menite sa testeze increderea investitorilor, dupa escaladarea tensiunilor comerciale globale si protestele din ultimele luni care se desfasoara la Hong Kong.Vanzarea de actiuni ale Alibaba reprezinta cea mai mare listare pe plan global din acest an, depasind-o pe cea a firmei de ridesharing Uber, care a obtinut in mai 8,1 miliarde de dolari in urma flotarii, arata datele Dealogic.Marti dimineata, actiunile Alibaba au urcat cu 6,88%, dupa ce la debutul sedintei se tranzactionau la 187 dolari Hong Kong, un avans de 6,25% fata de pretul din Oferta sa Publica Initiala (IPO), de 176 dolari Hong Kong.Directorul general al HKEX, Charles Li, si-a exprimat speranta ca, dupa debutul de succes al Alibaba, mai multe companii din China listate peste hotare vor reveni pe piata din Hong Kong.