Boeing a pierdut 29 de miliarde de dolari pe bursa dupa ultimul accident aviatic

In predeschiderea sedintei bursiere de miercuri, actiunile Boeing au urcat cu 1,9%, primul avans din ultimele trei zile, dupa ce un avion Boeing 737 MAX s-a prabusit duminica in Etiopia.Luni, actiunile Boeing au scazut cu 5% iar marti cu inca 6,1%, astfel incat grupul aeronautic a pierdut aproximativ 29 de miliarde de dolari din capitalizarea sa bursiera.Declinul actiunilor Boeing a provocat marti si scaderea cu 0,38% a indicelui Dow Jones Industrial, chiar daca ceilalti doi indici, S&P 500 si Nasdaq au inchis in crestere cu 0,30% si, respectiv, 0,44%.Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis, marti, suspendarea tuturor zborurilor in Europa cu avioane Boeing 737 MAX, in urma tragediei aviatice produse duminica in Etiopia.Intr-un comunicat emis de EASA se mentioneaza ca aceasta ''masura de precautie'' se aplica de marti incepand cu ora 19:00 GMT si vizeaza ambele modele de Boeing 737 MAX date pana in prezent in exploatare, respectiv MAX 8 si MAX 9.Un aparat Boeing 737 MAX 8 al companiei Ethiopian Airlines, cu 157 de persoane la bord, s-a prabusit duminica la sud-est de Addis Abeba la scurt timp dupa decolare, la patru luni dupa un accident similar al unui avion de acelasi tip al companiei Lion Air in Indonezia soldat cu 189 de morti, in urma ambelor catastrofe neexistand supravietuitori.Dupa prabusirea avionului etiopian, mai multe tari au dispus suspendarea zborurilor cu avioane Boeing 737 MAX, la fel procedand si numeroase companii aeriene.In schimb, operatorii americani nu au anuntat nicio masura de oprire la sol a respectivelor avioane, in timp ce producatorul Boeing a transmis ca Administratia Federala a Aviatiei din SUA nu a emis deocamdata nicio dispozitie obligatorie privind Boeing 737 MAX.