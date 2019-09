Bursa din Hong Kong ofera aproape 37 miliarde de dolari pentru London Stock Exchange

Oferta nesolicitata de preluare este conditionata de renuntarea de catre LSE la achizitionarea companiei de analiza a datelor Refinitiv. O potentiala tranzactie ar ajuta entitatea combinata sa concureze mai bine cu rivali precum ICE si CME din SUA. LSE incearca de mult timp sa-si extinda prezenta in Asia si a incheiat recent un acord cu concurentul HKEX din Shanghai.Oferta implica o valoare de aproximativ 8.361 penny pentru fiecare actiune London Stock Exchange, care evalueaza operatorul bursier britanic la 29,6 miliarde de lire sterline, o prima de 22,9% fata de valoarea de 6.804 penny, inregistrata la inchiderea sedintei bursiere de marti.Dupa anuntul operatorului Bursei din Hong Kong, actiunile LSE au urcat cu peste 15% la Bursa de la Londra, la 7.850 penny.Propusa combinare va intari ambele afaceri, le va pozitiona mai bine pentru a inova pe toate pietele lor si va oferi participantilor pe piata o conectivitate globala fara precedent. De asemenea, vor fi combinate pozitiile strategice ale Londrei si Hong Kong-ului de centre offshore pentru tranzactiile in euro, dolari si yuani, oferind Marii Britanii mai multe puncte de intrate pe piata din China, se arata in comunicatul Hong Kong Exchanges & Clearing.Toate companiile listate la Bursa de la Hong Kong vor avea si o listare secundara la Londra. Capitalizarea bursiera a entitatii combinate va depasi 70 miliarde de dolari, se arata intr-o postare pe blogul lui Charles Li, directorul general al HKEX.Reprezentantii London Stock Exchange si-au exprimat angajamentul pentru achizitionarea Refinitiv si au precizat ca negocierile in acest sens inregistreaza progrese importante. In august, London Stock Exchange a anuntat preluarea firmei de analiza a datelor Refinitiv, pentru 27 de miliarde de dolari.Oferta de preluare din partea Bursei din Hong Kong vine intr-un moment in care Marea Britanie pregateste iesirea din UE (Brexit) si unii politicieni si-au exprimat temerile ca o asemenea decizie va slabi sectorul financiar al tarii.HKEX are un sediu in Londra, detinand London Metal Exchange.In 2017, autoritatile de reglementare ale UE au blocat propusa fuziune de 21 miliarde de lire sterline intre LSE si operatorul Bursei din Germania, Deutsche Boerse.