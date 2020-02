Bursele mondiale inregistreaza cea mai proasta saptamana din ultimii 11 ani, din cauza coronavirusului

Sperantele ca epidemia care a inceput in China se va termina in cateva luni iar activitatea economica va reveni la normal au fost spulberate in conditiile in care numarul cazurilor de infectie raportate la nivel mondial l-a depasit pe cel din China."Nici macar nu mai este nevoie sa asteptam publicarea datelor statistice pentru a vedea cat de grav este afectata economia. Poti vedea cum vanzarile companiilor aeriene si hotelurilor au scazut la jumatate. Este corect sa spunem ca impactul coronavirusului va fi mult mai mare decat razboiul comercial dintre SUA si China", a declarat Tomoaki Shishido, senior economist la Nomura Securities.Indicele global MSCI a coborat cu 0,5% dupa o cadere de 3,3% joi. De la inceputul acestei saptamani si pana in prezent a pierdut 9,3%, ceea ce inseamna ca este pe cale sa inregistreze cel mai grav declin saptamanal dupa prabusirea de 9,8% inregistrata in luna noiembrie 2008.Bursele de pe Wall Street sunt in fruntea acestui declin, in conditiile in care indicele S&P 500 a inregistrat joi o contractie de 4,42%, cea mai mare scadere procentuala inregistrata dupa luna august 2011. Dupa ce, la data de 19 februarie 2020, a atins un maxim istoric, indicele S&P 500 a pierdut 12%, cea mai grava corectie inregistrata de acest indice in doar sase zile, in timp ce indicele Dow Jones Industrial Average a pierdut 1.190,95 puncte, cea mai mare scadere inregistrata vreodata.Indicele de volatilitate CBOE, denumit si "indicele de frica" a crescut joi pana la 39,16 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, cu mult peste intervalul 11-20 puncte la care a evoluat in ultimele luni. Acest indice, care masoara asteptarile pietei de capital cu privire la evolutia pretului actiunilor la S&P 500 in urmatoarele 30 de zile, ajunge in perioade de criza la 50 de puncte.In Asia, indicele regional MSCI excluzand Japonia a scazut cu 2,4%. Indicele Nikkei al bursei de la Tokyo a pierdut 4% pe fondul ingrijorarilor ca Jocurile Olimpice programate a se desfasura in perioada iulie-august ar putea fi anulate din cauza coronavirusului."In prezent, coronavirusul arata ca o pandemie. Pietele pot face fata oricarei situatii in care exista un risc ridicat atata timp cat se vede lumina de la capatul tunelului. Insa, pentru moment, nimeni nu poate spune cat timp va dura aceasta situatie si cat de grava va fi", a subliniat Norihiro Fujito, analist la Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.Aproximativ 10 tari au raportat descoperirea primelor cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, inclusiv Nigeria, cea mai mare economie din Africa.Ingrijorarile cu privire la o recesiune majora au dus cotatia petrolului la cel mai scazut nivel din ultimul an. Cotatiile futures pentru titeiul american au scazut cu 2,7%, pana la 45,85 dolari per baril, dupa ce au pierdut deja 14,1% in aceasta saptamana, ceea ce inseamna cea mai mare scadere din ultimii noua ani.In paralel, investitorii se indreapta spre securitatea oferita de obligatiunile considerate cu grad mare de siguranta. Randamentele pentru obligatiunile americane pe zece ani au atins un minim istoric de 1,241%. Tot pe fondul reorientarii investitorilor spre active sigure, cotatia aurului a ajuns la 1.646,4 dolari, in apropiere de cea mai ridicata valoare din ultimii sapte ani, la 1.688,9 dolari, atinsa la inceputul acestei luni.