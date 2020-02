Coronavirusul s-a extins pe trei continente: 5.000 de miliarde de dolari au disparut de pe burse

Panica provocata de coronavirus a generat prabusirea pietelor bursiere, care au inregistrat cea mai proasta saptamana de dupa criza financiara globala din 2008, ceea ce duce pierderile burselor la 5.000 de miliarde de dolari.Sperantele ca epidemia, care a inceput in China la finele anului trecut, se va termina in cateva luni si ca activitatea economica va reveni rapid la normal s-au spulberat odata cu explozia numarului de cazuri de infectie descoperite la nivel international."Investitorii incearca sa evalueze cel mai sumbru scenariu iar principalul risc este ce se intampla acum in SUA si alte state importante din afara Asiei. Aceasta este o perioada foarte incerta, nimeni nu stie care este raspunsul si pietele s-au panicat", a declarat John Lau analist la SEI Investments.Patru noi state au declarat primele lor cazuri de coronavirus, ceea ce duce numarul total al tarilor afectate la 55, exceptand China, de unde a pornit epidemia. In prezent, alte tari decat China sunt responsabile pentru trei sferturi din noile infectii.Un italian care a ajuns in Nigeria a fost confirmat drept primul caz de coronavirus din cea mai populata tara africana. O persoana care a revenit cu avionul din Iran a devenit primul caz de coronavirus din Noua Zeelanda. In Europa de Est, Belarus s Lituania au raporta si ele primele cazuri de infectie cu coronavirus.In aceste conditii, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus ca toate tarile ar trebui sa fie pregatite. "Virusul are un potential pandemic. Acesta nu este timpul pentru teama. Acum este timpul sa luam masuri pentru a preveni infectiile si sa salvam vieti", a declarat Tedros.Agentia de evaluare Moody's a apreciat ca o eventuala pandemie ar declansa o recesiune in SUA si la nivel global in prima jumatate a anului.Cercetatorii spun ca exista in continuare multe necunoscute cu privire la noul coronavirus iar punerea la punct a unui vaccin ar putea dura pana la 18 luni.Pe langa stocarea de echipamente medicale, guvernele au ordonat inchiderea scolilor si au anulat evenimentele cu o mare participare, in incercarea de a opri raspandirea virusului cunoscut sub denumirea de COVID-19.In SUA, administratia presedintelui Donald Trump analizeaza posibilitatea de a folosi puterile speciale conferite presedintelui printr-o lege denumita Defense Production Act pentru a creste rapid productia de masti medicale si combinezoane de protectie impotriva coronavirusului.