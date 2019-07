Bruxelles-ul a blocat accesul burselor elvetiene la piata din UE

Comisia Europeana nu a facut o propunere de prelungire a regimului de echivalenta care permitea burselor din Elvetia sa aiba acces direct la investitorii din UE deoarece autoritatile de la Berna nu au semnat un tratat de parteneriat cu Uniunea Europeana, tratat care a fost negociat timp de mai multi ani, transmit DPA si Reuters.Acordarea regimului de echivalenta pentru bursele elvetiene este una dintre parghiile pe care UE incearca sa le utilizeze pentru a determina Elvetia sa semneze un nou un tratat de parteneriat, insa ministrul elvetian de Externe a declarat in repetate randuri ca autoritatile de la Berna nu se vor grabi sa semneze un nou acord, chiar daca raman deschise la discutii.Joi, autoritatile de la Berna a amenintat UE cu masuri represive in urma interzicerii accesului burselor elvetiene la piata din blocul comunitar.Luni, actiunile a aproximativ 300 de companii elvetiene, inclusiv Nestle, Roche si Novartis, nu vor putea fi tranzactionate pe bursele europene, unde in mod normal 30% din volumele tranzactionate sunt titluri ale companiilor elvetiene. "Ar putea fi mai complicat si mai costisitor pentru investitorii care nu au acces direct la bursa elvetiana", a apreciat Edward Park, director in cadrul Brooks Macdonald in Londra.Piata bursiera elvetiana are o capitalizare de aproximativ 1.100 miliarde de euro, cu peste 10% mai mult decat totalul indicelui pan european STOXX 600.Faptul ca luna aceasta autoritatile de la Berna au cerut "clarificari" cu privire la trei domenii: protectia salariilor, reglementarea ajutoarelor de stat si definirea drepturilor cetatenilor UE din Elvetia, este vazut la Bruxelles ca o solicitare de redeschidere a textului tratatului, lucru pe care UE refuza sa il faca, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.