Bursa de la Milano, in cadere pe fondul ingrijorarilor cu privire la o pandemie de coronavirus

Actiunile companiilor cotate la bursa de la Milano ar urma sa inregistreze cea mai mare scadere procentuala de dupa luna iunie 2016, in conditiile in care Italia a inregistrat cele mai multe cazuri de infectie cu coronavirus din Europa iar patru oameni au decedat in ultimele zile.Indicele bursier pan-European STOXX 600 precum si toti indici bursieri importanti din regiune inregistrau scaderi de peste 3%. Printre actiunile din STOXX 600 cu cele mai slabe performante se numara titlurile companiilor aeriene, EasyJet, Ryanair, Air France si Lufthansa inregistrau scaderi cuprinse intre 7% si 9%. Indicele care regrupeaza actiunile companiilor europene din sectorul turismului si petrecerii timpului liber afisa si el o scadere de 4,5%.Atentia investitorilor se indreapta acum spre publicarea datelor Ifo pentru luna februarie privind increderea companiilor germane in economie, analistii mizand pe o reducere de la 95,9 puncte in ianuarie pana la 95,3 puncte in februarie."Din cauza faptului ca numarul cazurilor de infectie cu coronavirus a crescut la finele lunii februarie, este posibil ca impactul asupra increderii sa nu se reflecte in sondajul Ifo", subliniaza analistii de la UniCredit.Actiunile clubului de fotbal Juventus au inregistrat scaderi de 9% dupa ce liderul din Seria A a raportat o pierdere neta de 50,3 milioane de euro in prima jumatate a anului fiscal in curs. De asemenea, actiunile bancii Barclays au scazut cu 5,6% dupa ce cotidianul Financial Times a scris ca banca britanica va demara procesul de cautare al unui nou director general care sa il inlocuiasca pe CEO-ul Jes Staley.