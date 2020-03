Declin pe bursele din Asia, dupa anuntul lui Trump privind suspendarea zborurilor

Cu prilejul unei scurte alocutiuni de la Casa Alba, Donald Trump a anuntat suspendarea, incepand de vineri, a tuturor calatoriilor din Europa spre SUA (cu exceptia celor din Marea Britanie) in incercarea de a impiedica propagarea virusului Covid-19 pe teritoriul american."Vindeti, vindeti, vindeti", a rezumat analistul AxiCorp, Stephen Innes, starea de spirit din salile de trading de pe bursele asiatice dupa anuntul lui Trump."Restrictiile de calatorie inseamna si mai putina activitate economica mondiala", a adaugat Stephen Innes.De asemenea, masurile anuntate de Trump pentru sprijinirea gospodariilor si companiilor americane puse in dificultate de coronavirus au dezamagit sectorul financiar."Acest discurs nu a fost unul foarte entuziasmant", a comentat Takeo Kamai analist la CLSA Securities Japan.Ca reactie la anuntul lui Trump, bursa de la Tokyo inregistra in jurul orei 02:30 GMT o scadere de 5,17% pana la 18.412,24 puncte. Yenul japonez, valoare de refugiu traditionala a investitorilor, s-a apreciat in raport cu dolarul si cu euro, o miscarea nefavorabila pentru marii exportatori japonezi. In jurul orei 02:30 GMT, dolarul era cotat la 103,39 yeni, fata de 104,55 yeni inainte de alocutiunea lui Trump.La Hong Kong, indicele bursier a deschis sedinta de joi in scadere cu 3%. Bursele din China continentala au deschis si ele sedinta in scadere (Shanghai -1,19%, Shenzhen -1,6%).De asemenea, pretul petrolului a inregistrat o cadere de peste 6% joi dimineata pe piata din Asia, suspendarea zborurilor dinspre Europa spre SUA insemnand o scadere drastica a consumului de titei. In jurul orei 02:00 GMT, barilul de titei 'light sweet crude' (WTI) cu livrare in luna aprilie era in scadere cu 6,28%, sau 2,07 dolari, pana la 30,91 dolari. Barilul de titei Brent afisa o scadere de 6,04%, 2,16 dolari, pana la 33,63 dolari.Cotatia petrolului a fost afectata in ultimele zile de criza sanitara mondiala provocata de coronavirus dar si de incapacitatea marilor producatori de a ajunge la un acord cu privire la diminuarea ofertei. Luni cotatia barilului de petrol a inregistrat cea mai grava cadere din ultimii 30 de ani, un plonjon de aproximativ 25%, dupa esecul discutiilor intre producatorii din Golful Persic,in frunte cu Arabia Saudita, si Rusia privind reducerea productiei, ceea ce a determinat autoritatile de la Riad sa demareze un razboi al preturilor.Preturile si-au revenit marti, dupa ce Moscova a facut un mic gest de deschidere fata de Arabia Saudita cu privire la un eventual acord. Insa miercuri gigantul saudit Aramco a anuntat ca intentioneaza sa inunde piata mondiala cu petrol, ceea ce a determinat o noua scadere a cotatiilor titeiului.Joi, anuntul facut de Trump a trimis din nou in jos pretul petrolului. Presedintele american a anuntat suspendarea, incepand de vineri, a tuturor calatoriilor din Europa spre SUA (cu exceptia celor din Marea Britanie). In plus, decizia OMS de a declara epidemia de coronavirus drept 'pandemie' a afectat increderea investitorilor din Asia."Daca asta nu va convinge Arabia Saudita si Rusia sa revina la masa negocierilor, nu vad care ar putea fi rezultatul", a declarat Stephen Innes, analist AxiCorp.