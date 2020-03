Bursele din intreaga lume sunt in scadere, in ciuda miliardelor injectate de guverne

Dupa un inceput bun, bursa de la Tokyo a pierdut 1,68% la inchidere. In Europa, principalele burse au anulat castigurile inregistrate marti, deschizand sedinta de miercuri in scadere, cu o pierdere de peste 2% la Paris, 3% la Londra si 4% la Frankfurt. Indicii cu privire la contractele pe termen scurt lasa sa se intrevada o noua scadere la deschiderea burselor de pe Wall Street.Scaderile importante inregistrate de anumite actiuni reflecta situatia problematica in care se afla industria mondiala, incepand cu sectorul aeronautic, unde actiunile Airbus au inregistrat o cadere de 14% la bursa de la Paris, continuand cu industria auto care este constransa sa isi inchida uzinele.La bursa de la Frankfurt, actiunile BMW inregistrau o scadere cu peste 8%, iar titlurile Daimler pierdeau peste 6%. In schimb, actiunile unor companii din sectorul biotech care lucreaza la un vaccin impotriva COVID-19 inregistreaza cresteri semnificative, precum compania germana BioNtech, care este cotata pe Nasdaq.Numeroase banci centrale au redus recent dobanzile de referinta, iar mai multe state puternice au anuntat mari programe de sustinere bugetara, insa expertii au indoieli cu privire la eficacitatea acestor masuri. In plus, nota de plata pentru aceste eforturi va fi una destul de mare, potrivit presei americane. Planul de sustinere preconizat de Washington ar urma sa se ridice la 1.000 de miliarde de dolari.La randul sau, Banca centrala a SUA a creat un nou mecanism care ar urma sa permita gospodariilor si companiilor americane sa aiba acces mai facil la credit. Banca Centrala Europeana a furnizat lichiditati in valoare de peste 100 miliarde de euro bancilor. Acesti bani se adauga zecilor de miliarde de euro deblocate de mai multe state de pe vechiul continent care au devenit epicentrul pandemiei de coronavirus."Pentru moment, guvernele adauga noi masuri celor abia adoptate, bancile centrale par blocate in autonomia lor, iar cooperarea internationala este redusa", sustin analistii de la societatea franceza de gestionare de active LBPAM."Tot acest ansamblu nu trimite un mesaj clar, nici lizibilitate, nici o gestionare a situatiei. In aceste conditii, redobandirea increderii este o sarcina complicata", adauga analistii de la Banque Postale Asset Management.Pentru Vincent Boy de la IG France, "toate lichiditatile din lume nu vor ajuta la nimic, daca activitatea nu va fi reluata rapid".In conditiile in care Uniunea Europeana si-a inchis toate frontierele externe pana la data de 17 aprilie, presedintele Comisiei Europene a admis ca responsabilii politici au subestimat la inceput amploarea pericolului reprezentat de epidemia de coronavirus.Dupa Italia, Spania si Franta, miercuri a venit randul Belgiei sa adopte o inchidere generala.Analistii se asteapta la o introducere in carantina a populatiei americane, ceea ce ar accentua impactul epidemiei asupra economiei."Intrebarea nu este daca vom avea o recesiune provocata de coronavirus, ci cat de grava va fi. In prezent, nu este sigur ca masurile drastice vor influenta statisticile economice, daca activitatea economica in SUA va trebui sa inceteze pentru a evita o propagare similara cu cea din Europa", afirma Ipek Ozkardeskaya, analist la Swissquote Bank.