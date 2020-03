Bursele europene, la cel mai redus nivel din 2012

Indicele pan-European STOXX 600 a coborat cu 8,2%, la cel mai redus nivel din noiembrie 2012, in timp ce bursele din Italia, Franta si Spania - unde se inregistreaza primele trei focare de COVID - 19 din Europa - inregistrau scaderi semnificative. Si bancile europene erau afectate, actiunile grupurilor franceze Natixis si SocGen consemnand un declin intre 12% si 14,1%, iar titlurile Credit Suisse o scadere cu 12%.Si indicele principal DAX 30 al Bursei din Frankfurt a scazut luni cu 5,6%, la 8.715 puncte, situandu-se sub pragul de 9.000 de puncte.Actiunile companiilor aeriene si ale operatorilor de turism, inclusiv TUI, EasyJet, ING (proprietarul British-Airways) si Air France - KLM, se confruntau luni cu cele mai semnificative scaderi la bursa, in urma opririi calatoriilor globale.Bursa japoneza a inchis sedinta de luni in scadere cu 2,46%, in timp ce bursa sud-coreeana a inregistrat un declin de 3,19%."Problema investitorilor este ca nu se cunoaste inca impactul economic al epidemiei - o luna, un an - si cat de mult vor scadea cheltuielile consumatorilor", a apreciat analistul Rick Meckler, de la Cherry Lane Investments in New Jersey.Rezerva Federala a SUA (Fed) a redus duminica dobanda de referinta cu un punct procentual, aproape de zero, a atenuat reglementarile pentru banci si a lansat un program masiv de relaxare cantitativa, in incercarea de a proteja cea mai mare economie mondiala de efectele negative ale pandemiei.Si bancile centrale din Japonia, Australia si Noua Zeelanda au adoptat propriile masuri, dar nu au putut stopa declinul pietelor bursiere.Cele mai recente date din China arata ca productia industriala a inregistrat in primele doua luni din acest an cel mai semnificativ declin din ultimii 30 de ani, deoarece efectele negative ale pandemiei si masurile stricte luate pentru a tine sub control raspandirea virusului au perturbat semnificativ a doua mare economie mondiala.