Bursele europene si-au revenit vineri dupa caderea istorica de joi

In jurul orei 8:05 GMT, indicele bursier pan-european STOXX 600 inregistra o crestere de 4%, dupa ce joi a cazut cu 12%.Indicele FTSE-100 al bursei de la Londra era in crestere cu 4,05%, dupa ce la debutul tranzactiilor a cunoscut un salt de peste 6%. Aproape toate actiunile regrupate in indicele FTSE-100 erau in crestere vineri, in frunte cu actiunile companiilor miniere precum Anglo American (+12,65%) si BHP (+10,34%).Bursa de la Frankfurt a deschis si ea sedinta de vineri in crestere, indicele principal Dax inregistrand un salt de 251,61 puncte (2,75%) pana la 9.412,74 puncte. Joi, bursa de la Frankfurt a suferit cea mai mare cadere de dupa 1989, pe fondul sentimentului de panica provocat de pandemia de coronavirus.Bursa de la Paris si-a revenit si ea, indicele CAC 40 afisand un salt de 4,70%, dupa ce joi a suferit cea mai puternica prabusire din istorie, minus 12,28%."Este o perioada complexa in care pietele pot traversa o volatilitate extrema, motiv pentru care reamintim in mod constant ca trebuie pastrata prudenta", a subliniat Christopher Dembik, director de cercetare economica la Saxo Banque.Bancile centrale din SUA si Australia au injectat lichiditati in sistemele lor financiare iar speranta unui pachet de stimulente in SUA a ajutat la calmarea pietelor vineri, chiar daca pandemia de coronavirus a infectat aproape 135.000 de persoane si a provocat decesul a peste 4.900 de persoane la nivel mondial.