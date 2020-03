Joi a fost cea mai neagra zi pe pietele bursiere din Europa

Joi, indicele principal FTSE-100 al Bursei de la Londra a inchis in scadere cu aproape 11%, cea mai proasta zi de tranzactionare din 1987. La Frankfurt, indicele DAX a inregistrat un declin de 12,24%, fiind cea mai slaba zi de tranzactionare din 1989.In Italia, cea mai afectata tara europeana de epidemie, indicele FTSE MIB al Bursei de la Milano a inregistrat un recul de 16,9%, cel mai semnificativ declin zilnic de la creare, in 1998. Si indicele CAC 40 al Bursei de la Paris a scazut cu 12,28%, pierzand intr-o luna o treime din valoare.Situatia este asemanatoare si in tarile nordice. Bursa din Stockholm a inchis joi in scadere cu 11,1%, cel mai semnificativ recul inregistrat vreodata, in timp ce bursele din Helsinki si Copenhaga au coborat cu 10%, si, respectiv, 8%.In Romania, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere cu peste 5% sedinta de joi.Pietele au fost dezamagite dupa ce Banca Centrala Europeana a lansat un pachet de masuri de stimulare pentru a ajuta economia zonei euro sa faca fata socului provocat de epidemia de coronavirus (COVID-19), relaxand si mai mult politica sa monetara deja ultra-relaxata, majorand programul de achizitii de active cu inca 120 miliarde de euro si oferind credite de urgenta pentru banci, in timp ce a mentinut nemodificate ratele dobanzilor.Dupa ce BCE a anuntat masuri de stimulare pentru a combate impactul economic al epidemiei, euro s-a depreciat la cel mai redus nivel inregistrat joi, investitorii grabindu-se sa achizitioneze dolari. Joi, euro s-a depreciat cu 0,5%, tranzactionandu-se la 1,1198 dolari. Dolarul s-a apreciat cu 0,4% fata de un cos de valute, la 96,613.Si monedele considerate sigure - yenul japonez si francul elvetian - s-au apreciat joi, pe fondul turbulentelor de pe bursele internationale, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat suspendarea pentru 30 de zile a intrarii in SUA a persoanelor ce au calatorit recent in Europa, cu exceptia cetatenilor americani, o masura dura care vizeaza limitarea raspandirii epidemiei.Dupa anuntul lui Trump, actiunile companiilor aeriene au scazut semnificativ. Titlurile operatorilor aerieni americani Delta si United Airlines inregistrau scaderi de peste 13%, iar actiunile American Airlines cu 7,2%.In Europa, titlurile Air France-KLM consemnau un declin de 9,1%, iar cele ale iAG (firma mama a British Airways) un recul de 10,7%. Actiunile Lufthansa au scazut cu 11,5%, iar cele ale Norwegian Air si ale Icelandair cu peste 20%.