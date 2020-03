Pandemia provoaca prabusiri pe bursele din Asia: Cea mai proasta sedinta de dupa catastrofa nucleara de la Fukushima

Cea mai mare bursa asiatica, cea de la Tokyo, a inregistrat vineri cea mai proasta sedinta de dupa catastrofa nucleara de la Fukushima, in luna martie 2011. Indicele principal, Nikkei a inregistrat o cadere de peste 10% pana la 16.691,98 puncte, in jurul ore 1:30 GMT, pentru ca la pauza de la pranz sa afiseze un declin de 7,97%.Bursele chineze erau si ele in scadere, chiar daca una mai putin pronuntata decat cea inregistrata de bursa de la Tokyo.La Hong Kong indicele Hang Seng a cazut cu 5,06% pana la 23.709,51 puncte, in timp ce in China continentala indicele compozit al bursei de la Shanghai pierdea 2,67% pana la 2.845,55 puncte iar cel a bursei de la Shenzhen era in scadere cu 2,62% pana la 1.770,96 puncte.De la Paris si pana pe Wall Street, de la Londra la Sao Paulo, caderile inregistrate joi seara pe pietele financiare mondiale au fost infioratoare, unele burse inregistrand cea mai proasta sedinta de dupa crach-ul din 1987.Investitorii au fost deosebit de afectati de decizia presedintelui Donald Trump de a suspenda intrarea europenilor din spatiul Shenghen in SUA timp de 30 de zile pentru a limita propagarea virusului Covid-19, care a atins in prezent stadiul de pandemie, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).Anuntul surprinzator al presedintelui american a spulberat sperantele pietelor cu privire la un raspuns global concertat la pandemie, atat pe plan medical cat si economic."Turbulentele de pe piata au depasit un nou plafon in ultimele 24 de ore", dupa anuntul lui Donald Trump si masurile de stimulare anuntate care s-au dovedit a fi sub asteptarile investitorilor, sustine Rodrigo Catril, analist la National Australia Bank. Actiunile dispersate ale statelor si bancilor centrale din intreaga lume pe fondul pandemiei "pun gaz pe foc" si cresc incertitudinile in loc sa genereze incredere, adauga Rodrigo Catril.Astfel, Banca Centrala Europeana (BCE) a dezvaluit joi un pachet de masuri destinate sa limiteze impactul coronavirusului asupra economiei zonei euro, fara insa a reduce dobanzile asa cum au facut Rezerva federala americana (Fed) sau Banca Angliei, ceea ce a dezamagit pietele.