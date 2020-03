Relansari puternice pe bursele din Asia

Indicele Nikkei al bursei de la Tokyo a incheiat sedinta in crestere cu 7,13%, adica un avans de 1.204,57 puncte. Este cea mai mare crestere inregistrata de bursa japoneza intr-o singura sedinta dupa luna februarie 2016 in termeni procentuali si dupa luna septembrie 2015 ca puncte.Indicele Kospi al bursei sud-coreene a inregistrat un salt de 8,6%, alimentat de optimismul provocat de pachetul guvernamental de sprijinire precum si de masurile de stimulare adoptate peste hotare.In China, indicele Hang Seng al bursei de la Hong Kong a crescut cu 4,49%, in timp ce bursa de la Shanghai a incheiat sedinta in crestere cu 2,34%, iar cea de la Shenzhen un salt de 2,37%.Shinichi Yamamoto, trader la Okasan Securities subliniaza insa ca, pe termen scurt, pietele financiare vor continua sa reactioneze exagerat, fie in crestere, fie in scadere, dat fiind faptul ca nu se intrevede inca sfarsitul pandemiei de coronavirus.Analistii sunt de parere ca bancile centrale si guvernele trebuie sa implementeze masuri de politica monetara si fiscala curajoase pentru a evita riscul unei crize a creditului care sa afecteze sistemul financiar global.Un exemplu in acest sens este Rezerva Federala americana, care a anuntat luni un nou pachet de masuri destinat salvarii economiei americane de la gravele consecinte ale pandemiei de Covid-19. Printre aceste masuri se numara achizitionarea nelimitata de obligatiuni si diferite mecanisme pentru a veni in mod direct in ajutorul companiilor.Cu toate acestea, analistii sunt de parere ca acest pachet nu va putea contracara pagubele pe termen scurt provocate de masurile de carantina si de concedieri.Economistii de la JPMorgan estimeaza ca solicitarile noi de ajutoare de somaj au inregistrat o crestere record de 1,5 milioane saptamana trecuta si de asemenea prognozeaza o cadere de 14% in ritm anual a PIB-ului SUA in al doilea trimestru in timp ce in cazul Europei mizeaza pe o prabusire a PIB de aproape 24%.