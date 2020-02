Speranta unui tratament pentru coronavirus readuce optimismul pe burse (analiza)

Conform unui comunicat de presa al companiei, sentimentul de pe pietele financiare a inregistrat o imbunatatire considerabila, aspect care se observa in evolutiile activelor riscante: majoritatea indicilor importanti din Asia au inregistrat cresteri, in timp ce pietele din SUA au recuperat in intregime pierderile, atingand noi maxime istorice.In analiza se mentioneaza ca investitorii au trecut, se pare, intr-o alta faza de emotie intensa, de data aceasta pozitiva pentru indici, la doar cateva zile de cand stirile despre coronavirus induceau scaderi foarte accentuate. Astfel, in sesiunea asiatica de joi, bursa din Shanghai a recuperat inca 1,7%, iar indicele S&P500 a atins noi maxime istorice.Desi noutatile despre epidemie sunt foarte importante, revenirea actiunilor nu tine, totusi, doar de sperantele unui tratament rapid sau chiar ale unui vaccin ori de temperarea numarului de cazuri noi in afara Chinei.Achitarea presedintelui Trump de catre Senatul SUA si reducerea la jumatate a unor taxe vamale impuse de China pentru bunuri importate din SUA completeaza un tablou luminat foarte recent de un optimism abundent."Abordarea investitorilor pare a fi, pentru moment, cumpararea pe corectie. Orizontul mediu este, totusi, mult mai putin limpede: efectele in economia reala a Chinei si a regiunii nu pot fi precis calculate in prezent, dar ele ar putea deveni considerabile daca masurile de limitare a raspandirii virusului nu dau rezultate curand. Investitorii ar putea vira atunci, din nou, spre prudenta", este de parere Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania.La nivel european, indicele german DAX urmeaza exemplul de pe plan global. La momentul publicarii acestei analize, DAX se afla in zona de 13.560 de puncte, fiind la o distanta de doar 0,6% fata de valorile maxime. Aceasta "injectie" de entuziasm a fost determinata de asteptarile tot mai crescute ale investitorilor cu privire la gasirea unui tratament pentru coronavirus.Miercuri dimineata, apetitul pentru risc a fost impulsionat de raportari legate de progrese majore in descoperirea unui medicament. In ciuda faptului ca OMS a negat informatiile, sustinand ca inca nu a fost descoperit un tratament, increderea investitorilor nu a disparut, iar pietele au traversat o usoara perioada de asteptare.Totusi, tot mai multe surse sustin ca diferite echipe de cercetare sunt aproape de descoperirea unui remediu, iar acest lucru influenteaza semnificativ asteptarile investitorilor care anticipeaza ca ar trebui sa se descopere un vaccin in viitorul apropiat.China a aplicat pentru patentarea unui nou medicament experimental, remdesivir, care pare a fi unul dintre cei mai promitatori candidati, indicand un nivel ridicat de eficacitate in timpul primelor teste.In plus, oficialii din Thailanda au anuntat imbunatatiri majore la nivelul unei paciente dupa administrarea unei combinatii de antivirale utilizate pentru tratarea gripei si a virusului HIV.Pe de alta parte, este posibil ca maximul perioadei de infectie sa fie aproape, tinand cont de incetinirea ritmului de extindere a virusului, numarul maxim de cazuri este estimat sa fie atins in perioada 19 februarie - 4 martie."Pe termen scurt, optimismul pare sa se extinda, pietele futures din SUA indicand a patra zi consecutiva de crestere, iar increderea este in continuare la niveluri ridicate. Totusi, situatia trebuie urmarita in continuare cu prudenta, intrucat efectele economice raman inca incerte.Cea mai mare parte din activitatea de afaceri din China ramane in continuare suspendata. Statele cu un grad ridicat de dependenta fata de China vor resimti cel mai accentuat efectele, in special economiile din Asia Pacific, dar cu fiecare zi in plus in care activitatea din China este sistata creste probabilitatea ca urmarile sa se transmita si in alte regiuni, afectand retelele de furnizori si companiile straine care si-au intrerupt temporar activitatea in a doua cea mai mare economie a lumii", explica, la randul sau, Radu Puiu, Research Analyst, XTB Romania.