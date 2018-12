Bursele europene saluta armistitiul comercial dintre SUA si China

Indicele principal al bursei de la Paris, CAC 40, afisa la pranz o crestere de 1,29% in timp ce bursa de la Londra era in crestere cu 1,98%, iar cea de la Frankfurt inregistra o crestere de 2,37%, informeaza AFP.Presedintele american, Donald Trump, si cel chinez, Xi Jinping, au declarat sambata ca au ajuns la un armistitiu in razboiul lor comercial, SUA urmand sa suspende, timp de 90 de zile, intrarea in vigoare a unui nou set de taxe vamale pentru importurile chineze, urmand ca acest ragaz sa fie folosit pentru a da o sansa negocierilor.Cresterea mai importanta inregistrata de indicele bursei de la Frankfurt "are legatura cu sectorul auto", a precizat analistul IG France, Alexandre Baradez. Actiunile constructorilor auto germani, puternic expusi la efectele taxelor impuse de China pentru automobilele produse in SUA, inregistrau cele mai importante cresteri la bursa de la Frankfurt.Bursa de la Londra, la fel ca si cea de la Madrid, care inregistra o crestere de 1,33%, a fost influentata de evolutiile pozitive din sectorul metalurgic. Cotatia metalelor industriale a fost influentata de armistitiul comercial dintre SUA si China. Avand in vedere ca China este cel mai mare importator mondial de metale industriale, tot ceea ce favorizeaza activitatea economiei chineze tinde sa aiba repercursiuni asupra pietei metalelor.Anterior, bursele asiatice au inchis si ele sedinta in crestere, pietele chineze fiind printre cele mai entuziaste la anuntul armistitiului comercial dintre SUA si China.Pe pietele valutare, dolarul s-a depreciat in raport cu principalele valute.