Cadere puternica pe bursa de pe Wall Street. Analisti: Urmeaza bursele din Europa

Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 3,15%, ajungand la valoarea de 25.598,74 puncte, in timp ce indicele Standard and Poor's 500 a inregistrat un declin de 3,29%, la 2.785,68 puncte, iar indicele Nasdaq a scazut cu 4,08%, la 7.422,05 puncte.Randamentele bondurilor americane pe zece ani au crescut peste 3% iar Fondul Monetar International a inrautatit estimarea de crestere a economiei mondiale la 3,7% in 2018 si in 2019, citand sporirea riscurilor in urma escaladarii tensiunilor comerciale si a nivelului ridicat al datoriilor. Directorul general al FMI, Christine Lagarde, a avertizat ca valorile pietelor bursiere sunt "extrem de ridicate", ceea ce a provocat panica in randul investitorilor, care s-au grabit sa-si vanda actiunile.Si pe pietele bursiere din Asia s-a inregistrat joi cel mai semnificativ declin din ultimele 19 luni, pe fondul sporirii aversiunii fata de risc a investitorilor si al scaderilor de pe Wall Street.Indicele MSCI, care monitorizeaza pietele din regiunea Asia-Pacific, cu exceptia Japoniei, a inregistrat un declin de 3,38%, in timp ce Bursa din Hong Kong a incheiat prima sedinta de tranzactionare de joi in scadere cu 3,76%, iar pietele bursiere din Japonia si Coreea de Sud inregistrau scaderi semnificative, de peste 3%.Scaderile de pe Wall Street au fost suficient de semnificative pentru a trezi interesul presedintelui Donald Trump, care a ridicat un deget acuzator catre Rezerva Federala a SUA, care a majorat de trei ori ratele dobanzilor in acest an."Nu sunt deloc de acord cu ceea ce fac cei de la Fed. Cred ca au innebunit", le-a spus jurnalistilor Trump. Acesta a dat asigurari ca declinul de pe pietele bursiere este de fapt o "corectie" indelung asteptata. O corectie a pietelor bursiere este definita ca o scadere de cel putin 10% de la cel mai ridicat nivel din ultimele cel putin 52 de saptamani.Bursa de la Bucuresti a deschis cu scaderi de peste 1% pe majoritatea indicilor sedinta de joi, pe fondul declinului semnificativ consemnat pe bursele internationale.Dupa 45 de minute de la deschidere, indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, inregistra o depreciere cu 1,1%, pana la 8.394,36 puncte.Totodata, indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, era in scadere cu 1,16%, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor inregistra o depreciere de 0,99%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, era in scadere cu 1,61%.Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, s-a depreciat cu 1,22%, in timp ce reperul de randament al fondurilor de investitii, BET-BK, a pierdut 1,43%.Valoarea totala a schimburilor realizate joi pana la ora 10:30, pe Bursa de Valori Bucuresti, se situa la 10,631 milioane de lei (2,280 milioane de euro).Actiunile Artego se apreciau cel mai mult pe piata principala, respectiv cu 3,42%, fiind urmate de cele ale Santierului Naval Orsova (plus 3,03%) si Fondul Proprietatea (plus 1,2%).Pe de alta parte, cele mai mari scaderi erau consemnate la Prodplast, de 6,02%, Alumil, de 5,52%, si Patria Bank, de 4,75%.