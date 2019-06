Europa impune noi reguli privind salariile sefilor de companii listate la bursa

Directiva aduce prevederi noi privind implicarea actionarilor in legatura cu remuneratiile acordate conducatorilor societatilor in care investesc si cerinte noi privind punerea la dispozitia publicului a unui set detaliat de informatii privind sumele acordate acestor persoane.Directiva isi propune, pe de o parte, sa creasca gradul de implicare al actionarilor privind remunerarea conducatorilor, prin votarea Politicii de Remunerare aplicabila acestora si a Raportului de Remunerare care atesta modul in care Politica a fost aplicata.Pe de alta parte, Directiva isi propune sa creasca gradul de transparenta privind sumele primite de aceste persoane, prin furnizarea unui cadru legislativ care sa oblige companiile sa puna la dispozitia publicului sumele exacte primite de conducatorii societatilor listate la bursa.In acest context, KPMG Romania a lansat analiza privind .Acesta cuprinde o descriere detaliata a acestor noi cerinte legislative ce deriva din implementarea directivei in legislatia nationala a Romaniei, un sumar privind cadrul legislativ national si european, dar si o analiza a gradului actual de transparenta privind remuneratia persoanelor care intra in sfera de aplicare a Directivei (ce tip de informatii pun la dispozitia publicului companiile, gradul de comparabilitate si modalitatea de prezentare a acestor informatii), precum si in ce masura politicile si practicile curente de remunerare a conducatorilor sunt conforme cu noile prevederi introduse de Directiva."In prezent, companiile pun la dispozitia publicului un nivel scazut de informatii. Din cele 16 companii analizate, nu exista nicio companie care sa respecte in totalitate cerintele Directivei privind Politica de Remunerare. In ceea ce priveste Raportul de Remunerare, chiar daca unele companii nu pregatesc un Raport de Remunerare formal, acestea respecta unele dintre cerintele Directivei privind publicarea informatiilor privind remuneratia obtinuta de Conducatori. Exista chiar doua companii ale caror Rapoarte de Remunerare respecta in totalitate cerintele Directivei", explica Madalina Racovitan, Partener Consultanta Fiscala si Head of People Services, KPMG in Romania.Guvernanta corporativa a companiilor din Uniunea Europeana reprezinta o arie de interes pentru Comisia Europeana si, de aceea, Directiva are scopul de a asigura un cadru legislativ consolidat, uniformizat la nivelul Uniunii, ceea ce ar determina o cresterea a sustenabilitatii pe termen lung a companiilor europene, o monitorizare mai eficienta, o transparenta crescuta privind procesele decizionale, o implicare mai activa a actionarilor si o descurajare a practicilor si deciziilor care sa genereze o sporire artificiala a veniturilor pe termen scurt.Astfel, modul de remunerare a conducatorilor companiilor listate si alinierea intereselor acestora (prin remuneratia primita) la interesele actionarilor, precum si transparentizarea acestor informatii catre piata reprezinta aspecte cheie in noile reglementari."Analiza noastra isi propune sa reprezinte un ghid util si de referinta pentru cei interesati de nivelul de transparenta al companiilor listate la BVB, precum si pentru companiile listate sau care intentioneaza sa se listeze in vederea identificarii acelor aspecte ce trebuie avute in vedere cu privire la remuneratia conducatorilor", mai adauga Racovitan.Racovitan concluzioneaza: "Dupa intrarea in vigoare a modificarilor aduse Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ne asteptam la o perioada in care companiile listate la BVB sa se conformeze noilor cerinte. Desi noua Directiva vine cu cerinte mai stricte de conformitate, cu sarcini administrative aditionale care implica costuri si resurse suplimentare alocate de catre companiile listate, Directiva urmareste sa ofere un cadru juridic coerent la nivelul Uniunii Europene, care incurajeaza dialogul intre toate partile interesate, asigura sustenabilitatea pe termen lung a companiilor europene si determina o mai buna monitorizare si practici uniforme in statele membre ale Uniunii Europene".