Avantajele unui Expert Advisor in tranzactionarea Forex

Avantajele unui Forex EA

Dezavantaje ale unui Robot Forex

Ganduri finale

Piata Forex este deschisa in lume 24 de ore pe zi / sapte zile pe saptamana. Folosind un robot forex pentru a efectua tranzactii in absenta dvs. va permite sa profitati de oportunitatile de tranzactionare in timp ce lucrati, dormiti sau sunteti ocupati altfel.Utilizarea unui EA Forex elimina, de asemenea, factorul emotional din tranzactionare. Teama sau lacomia dvs. nu va juca un rol daca alegeti sau refuzati sa raspundeti semnalelor de tranzactionare; EA-ul Forex va efectua tranzactii pe baza instructiunilor dvs. fara a lua in considerare evolutia profiturilor sau a pierderilor care deseori influenteaza emotional traderii.Daca tranzactionarea Forex este principalul dvs. generator de venituri, utilizarea unui Expert Advisor va poate reduce nivelul de stres si consumul de timp.Pe o nota conexa, un robot forex poate lua in considerare mult mai multe variabile in acelasi timp decat va puteti imagina. Si poate lua in considerare acele variabile pentru mai multe perechi de monede diferite in acelasi timp. Un om nu poate realiza acest lucru, oricat de inteligent ar fi.Daca robotul forex nu este in masura sa raspunda la stiri in timp real, ar ignora motivele fundamentale importante pentru a efectua sau a nu efectua tranzactii. Daca va aflati la biroul dvs. monitorizand stirile publicate de calendarul economic forex factory, puteti evita astfel de greseli de tranzactionare.Si in mod similar, chiar daca EA-ul poate trata mai multe variabile simultan, acesta poate actiona numai in functie de ceea ce ati programat sa faca. Nu sunteti la fel de rigid in gandire ta si puteti raspunde la variabile care nu se incadreaza in acesti parametri limitati. Si pot exista momente cand este necesar pentru a evita o mare eroare de tranzactionare - sau pentru a profita de o oportunitate semnificativa.Indiferent daca utilizati propriul Expert Advisor sau pe al altcuiva, este crucial sa il testati pe diverse intervale de timp intr-un cont demo forex pentru a vedea cum functioneaza inainte de a investi bani real. Puteti afla, de exemplu, ca functioneaza bine pe anumite perechi de valute si pe anumite perioade de timp (timeframes), dar nu si pe altele.