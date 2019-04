Doriti venituri suplimentare? Incercati online trading

Ce este un trader?

Cum se efectueaza concret tranzactionarea

Instruire, traininguri in domeniul tradingului si pietelor financiare Exersarea tranzactionarii pe un cont demo sau pe conturi reale cu sume mici Analiza pietelor pentru a gasi instrumente potrivite Construirea unei strategii de tranzactionare potrivite cu profilul dumneavoastra de trader Executarea tranzactiilor in conformitate cu strategia si analiza efectuata

Alegerea unui broker reglementat - element important, aveti in vedere ca exista numeroase firme capcana in acest domeniu

Calitatea executiei ordinelor si nivelul comisioanelor de tranzactionare sunt alte doua criterii de care trebuie sa tineti cont in alegerea brokerului

Alegerea unui tip de cont de tranzactionare convenabil

Alimentarea contului de tranzactionare, depozitati doar capital pe care va permiteti sa il pierdeti

Alegerea unei platforme de tranzactionare fiabile

Puteti incepe sa tranzactionati

Ce este tranzactionarea CFD-urilor?

Ce este online trading pe Forex

Este cea mai lichida piata din lume, posibilitatea de a nu avea contraparte e practic nula

Se tranzactioneaza in continuu in timp real 24/24, 5 zile din saptamana

Are printre cele mai reduse comisioane, datorita dimensiunii si lichiditatii sale

Este foarte accesibila pentru incepatori, care pot incepe cu un capital redus si cu dimensiuni reduse ale contractelor.

Cuvantul englezesc trading se traduce in limba romana prin tranzactionare. Iar activitatea de online trading inseamna de fapt a vinde sau a cumpara instrumente financiare cu scopul de a obtine un profit.Este o activitate care poate fi prestata exclusiv in mediul online, deoarece tehnologia actuala permite tranzactionarea de pe o gama larga de dispozitive fixe si mobile si de oriunde din lume de unde exista o conexiune la internet.In ultimii ani numeroase persoane au inceput sa fie interesate de o astfel de activitate in incercarea de a obtine venituri suplimentare sau chiar de a imbratisa aceasta activitate cu norma intreaga.Online tradingul este adesea asociat cu CFD-urile (contracte pentru diferenta) sau diverse alte instrumente financiare derivate, care pot fi tranzactionate in lipsa adica fara a le detine propriu zis.Tranzactionarea propriu zis este de fapt specula - adica a investi intr-un instrument financiar pe termen scurt sau lung pentru a obtine un profit.Tradingul desi pare usor si accesibil practic tuturor la prima vedere, este o activitate foarte serioasa care trebuie tratata ca o profesie.Desi media o promoveaza destul de des ca o modalitate de a te imbogati peste noapte, fara sa ai nevoie de vreun fel de cunostinte si fara sa iti asumi vreun risc, realitatea este cu totul alta.In trading online vor avea succes doar cei care sunt gata sa munceasca, sa se instruiasca si sa evolueze constant inclusiv din punct de vedere psihologic. Provocarile nu lipsesc din aceasta activitate, ba mai mult sunt la ordinea zilei.Traderul sau speculatorul tranzactioneaza instrumente financiare in piete cu scopul precis de a obtine profit. Un trader, in general, trebuie sa reuneasca urmatoarele profile:- traderul utilizeaza analiza tehnica sau fundamentala sau o combinatie a acestora pentru a afla in ce context evolueaza un anumit instrument.- acesta executa tranzactii in piata, vinde si cumpara instrumente financiare - perechi valutare, CFD-uri, actiuni, cu scopul declarat de a obtine profit din diferenta de pret a activelor tranzactionate.- pentru a fi profitabil pe termen lung un trader trebuie sa invete sa isi gestioneze foarte eficient riscurile.Este evident ca pentru a avea succes in online trading un trader trebuie sa indeplineasca si sa execute corect toate aceste sarcini. Un trader pentru a fi profitabil trebuie sa devina un profesionist in piete financiare, sa aiba cunostinte solide de macroeconomie, economie, terorii ale graficelor, managementul banilor, managementul riscurilor si nu in ultimul rand psihologie.Procesul de abordare al tranzactionarii presupune cinci faze:La ora actuala puteti testa simultan mai multe piete sau mai multi brokeri fara nici un fel de investitie financiara, deoarece brokerii pun la dispozitie conturi demo.Tranzactionarea CFD-urilor (contracte pentru diferenta) inseamna vanzari si cumparari de produse derivate CFD. CFD-urile pot avea ca activ suport perechi valutare, actiuni, marfuri, indici bursieri etc.CFD-urile prezinta mari avantaje cum ar fi: permit vanzarea in lipsa adica in sens descendent a unui instrument financiar si, de asemenea, permit accesul la aceste instrumente financiare cu capital redus.Tranzactionarea pe Forex sau pe piata valutara inseamna investitii si speculatii care au ca instrument financiar perechile valutare, cum ar fi EURUSD, EURRON, GBPUSD, EURJPY, USDCAD, etc.Tranzactionarea online nu este o activitate facila, nici nu este potrivita oricui, dar cei care sunt dispusi sa investeasca munca, timp si capital, vor avea satisfactii mari de pe urma acestei activitati.