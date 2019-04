Stiluri de tranzactionare Forex: swing trading

Stilurile de tranzactionare sunt maniera in care abordati tranzactionarea, adica daca tranzactionati pe termen lung sau scurt in functie de cat timp aveti la dispozitie pentru activitatea de tranzactionare si cat timp tineti ordinele deschise.Strategia de tranzactionare in schimb indica exact ce instrumente de tranzactionare folositi, sa spunem indicatori tehnici - combinatie de medii mobile cu RSI de exemplu, cand anume se intra in pozitie pe piata, cand se inchid pozitiile lansate, cum se stabileste stop lossul, take profitul, ce proportie din capital se risca pe o singura pozitie, etc. Swing trading -ul este un stil de tranzactionare care urmareste sa profite de impulsurile pietei, cauta miscari relativ ample, care pot sa dureze de la cateva ore la cateva saptamani.Astfel de miscari sunt spargerile de niveluri de suport sau rezistenta importante, spargerile din formatiunile de pret, impulsurile cand piata evolueaza in trend. In general, traderul swing cauta oportunitati pentru pozitii de cateva zile.Swing tradingul se afla cumva la mijloc intre tranzactionarea pe intervale foarte scurte - scalping sau day trading si tranzactionarea pe termen lung - care poate avea pozitii deschise pe ani intregi.Swing tradingul va permite sa profitati de miscari ale preturilor mai ample si de oscilatii care se intind pe intervale mai mari de o zi.Un trader de swing trading poate tranzactiona pe intervale variate, fie de cinci minute, fie de o ora sau chiar de patru ore.In swing trading puteti sa folositi diverse combinatii de analize tehnice si fundamentale pentru a va crea strategiile de tranzactionare. Nu este intotdeauna relevant daca piata evolueaza intr-un trend pe termen lung sau daca consolideaza.Traderii swing sunt foarte interesati sa activeze in piete volatile, deoarece volatilitatea face diferenta in acest caz intrucat ofera mai multe oportunitati de tranzactionare. In piete volatile sunt mai numeroase miscarile pretului pe termen scurt si deci o strategie poate genera mai multe semnale de intrare in pozitii pe piata.Swing tradingul este un stil de tranzactionare care se potriveste manusa pietei Forex. Si aceasta din mai multe considerente, cum ar fi, piata Forex are lichiditate buna, in general volatilitate mare, in special pe perechile majore, pentru a oferi miscari de pret suficient de ample, si decalaje de timp destul de scurte.In cazul acestui stil de tranzactionare trebuie sa monitorizati pozitiile deschise in piata in mod constant, nu chiar ca si in cazul scalpingului sa nu va miscati din fata monitorului, dar oricum, trebuie supravegheate indeaproape.Tranzactionarea swing este destul de atragatoare pentru incepatori, deoarece pare mai usor de utilizat. Daca sunteti in aceasta situatie si doriti sa incercati tranzactionarea swing, testati-o pe un cont demo, fara a va risca inutil capitalul in procesul de invatare.Cu tranzactionarea swing, puteti sa profitati atat de miscarile ascendente cat si de miscarile descendente ale pietei pe termen scurt. Pentru aceasta, trebuie sa aveti in vedere urmatoarele actiuni:● Sa monitorizati diverse perechi valutare, sau un numar suficient ca sa puteti identifica miscari suficient de volatile.● Sa studiati miscarea pretului in pietele respective si sa identificati modele de care sa puteti profita.● Sa incercati sa gasiti puncte comune ale acestor miscari.In swing trading puteti utiliza o gama larga de indicatori tehnici si mai ales indicatorii de trend care urmaresc tendintele pietelor. Testati pe un cont demo indicatorii care vi se par cei mai potriviti si pe care puteti sa ii cititi si sa ii utilizati cel mai usor.Unii traderi prefera indicatorii de trend, altii prefera indicatorii de momentum, altii liniile de trend, lumanarile japoneze sau combinatii ale acestora.Alegeti versiunea care vi se pare cea mai simpla si care va poate ajuta sa generati o strategie profitabila si apoi exersati suficient pe un cont demo pentru a o executa corect.Apoi incepeti sa tranzactionati pe un cont real cu sume mici ca sa puneti la punct partea psihologica a tranzactionarii.