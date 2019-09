FTSE Russell: Piata de capital din Romania va deveni emergenta secundara din septembrie 2020

FTSE Russell recunoaste ca Romania indeplineste cerintele necesare pentru a dobandi statutul de Piata Emergenta Secundara si precizeaza ca aceasta reclasificare vine dupa imbunatatire implementate de autoritatile romane."Felicitari autoritatilor din Romania care au lucrat din greu pentru aceasta promovare" a declarat Joti Rana director de guvernanta si politici la FTSE Russell.Decizia furnizorului global de indici FTSE Russell a fost luata dupa ce Romania s-a aflat timp de trei ani pe lista de monitorizare.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, considera ca aceasta decizie reflecta cadrul macroeconomic favorabil al tarii noastre, increderea de care se bucura economia romaneasca in randul investitorilor si pasii extraordinari facuti de autoritati pentru cresterea atractivitatii pietei bursiere de la Bucuresti.Piata locala de capital a atins in septembrie un nou maxim istoric pentru indicele BET-TR, care include si dividendele. Indicele a trecut de pragul de 15.000 de puncte in septembrie si a ajuns la o crestere de 39% doar in acest an, ceea ce a facut ca Romania sa fie una dintre cele mai performante piete de capital din Europa.