Horia Gusta (Certinvest) despre scaderea Bursei: Investitorii sunt speriati

"Scaderea este reala. Este o scadere semnificativa. Investitorii sunt speriati pentru faptul ca prin aceasta taxa pe care statul vrea sa o impuna practic reduce din profiturile bancilor. Reduce se pare substantial prin niste mecanisme care se pare ca nu au legatura chiar cu profitabilitatea lor, adica nu e corecta ancorarea in ROBOR. Pe de alta parte ar mai trebui sa ne gandim si sa vedem pasul doi, in momentul in care banca va fi obligata sa plateasca o taxa "pe lacomie", cum i-a spus Guvernul, practic aceste taxe vor fi transferate catre clienti. Prin urmare, aceste costuri vor fi platite tot de catre populatie. Si ultimul aspect cred ca se refera la ce se intampla cu bancile mici sau cu jucatorii mai mici care s-ar putea sa aiba o problema reala in a plati aceste costuri motiv pentru care s-ar putea sa vedem o consolidare a pietei bancare in continuare. Adica o reducere a numarului de jucatori din piata. Si ma refer nu numai la piata bancara, ma refer la toate pietele unde discutam de o asemenea taxa. Unde profitabilitatea e mica, o taxa pe cifra de afaceri poate fi echivalenta cu inchiderea companiilor cu profitabilitate foarte mica", a spus Horia Gusta.El a afirmat ca sunt afectate si companiile din domeniul energetic, precum Electrica sau Transgaz."Daca vine o taxa pe veniturile lor este normal ca toate companiile care activeaza in acest domeniu sa aiba venituri mai mici. Si atunci este normal ca investitorii sa vanda", a declarat Horia Gusta.Potrivit acestuia, ordinele de vanzare din aceasta dimineata au venit de la toate tipurile de investitori, atat locali cat si internationali."Acum discutam de ce a vorbit ministrul dar nu a vazut nimeni ordonanta. Dupa ce vedem ordonanta publicata in Monitorul Oficial si intelege toata lumea de cand se aplica si cum se aplica s-ar putea ca lucrurile sa se linisteasca. Deocamdata cred ca acesta este urmatorul pas, sa vedem ordonanta publicata in Monitorul Oficial. Dupa aceea, la una sau doua zile lucrurile vor incepe sa se linisteasca putin si sa nu mai avem o dorinta de vanzare excesiva cum a fost azi. Astazi au fost volume pe Bursa in prima ora mai mari decat media volumelor inregistrate in tot anul", a mai spus Horia Gusta.Indicele principal al pietei, BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 companii, pierdea 8% dupa aproximativ doua ore de la deschidere. BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, consemna o scadere de 6,69%.Actiunile Banca Transilvania si Patria Bank pierdeau 12,77% si, respectiv, 11,84% din valoare. Companiile din energie consemnau si ele deprecieri semnificative ale cotatiilor, cele mai importante fiind scaderile pe OMV Petrom - minus 8,07% si Romgaz - minus 7,14%.