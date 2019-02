Anghel (BVB): 2019 va fi cel mai bun an din ultimul deceniu pentru emisiunile de obligatiuni listate

Aceasta companie este primul retailer online din Romania care emite obligatiuni pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti."Faptul ca elefant.ro e primul retailer online care emite obligatiuni il face, cred, un deschizator de drumuri pentru alte companii, care probabil vor folosi acest instrument facil oferit de piata de capital, emisiunea de obligatiuni.Intermedierea financiara in Romania nu se rezuma doar la emiterea de actiuni, ci vorbim si de emisiunea de obligatiuni. Eu as indrazni sa fac o estimare pentru 2019.Opinia mea este ca 2019 va fi cel mai bun an din ultimul deceniu in ceea ce priveste numarul de emisiuni de obligatiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti.Cred ca va fi un an mai intens decat am avut pana acum. Deja discutam de piata AeRO, am plantat semintele de ceva timp pentru o piata speciala, care faciliteaza accesul la finantare.Valoarea totala a emisiunilor pe piata AeRO a fost de peste 50 de milioane de lei. Practic, e o forma prin care piata de capital sustine intermedierea financiara in Romania", a afirmat Lucian Anghel.Reprezentantul brokerului Tradeville a dat publicitatii informatii financiare ale obligatiunilor emise de elefant.ro."Valoarea emisiunii e de aproximativ 7,65 milioane lei, sau mai precis 76.514 obligatiuni cu o valoare nominala de 100 lei fiecare. Deci, vor fi destul de accesibile pentru toti. Scadenta este de 3 ani de la data emisiunii, aceasta fiind 26 septembrie 2018, iar scadenta finala este 27 septembrie 2021. Rata cuponului este fixa, 9%, platibila semestrial, iar rambursarea anticipata nu este posibila, deci elefant.ro va mentine aceste obligatiuni pana la scadenta", a afirmat Ovidiu Dumitrescu, director general adjunct al Tradeville.La randul sau, directorul general al elefant.ro, Sergiu Chirca, a amintit ca pana in prezent compania a livrat peste 17 milioane de carti in Romania."Anul trecut a fost primul an in care am livrat mai multe comenzi plasate de pe telefoanele mobile decat comenzi plasate de pe desktop", a adaugat directorul elefant.ro.