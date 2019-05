Greii UE isi sporesc presiunile pentru Uniunea Pietelor de Capital

Schimbarile climatice, progresele tehnologice, precum si decizia Marii Britanii de a iesi din UE, cresc nevoia unei astfel de piete de capital unice, se arata intr-o scrisoare trimisa autoritatilor de la Bruxelles de ministrul german de Finante, Olaf Scholz, si omologii sai din Franta si Olanda, Bruno Le Maire si Wopke Hoekstra, informeaza AFP."Este vital pentru Uniunea Europeana sa isi consolideze capacitatea de a-si finanta cresterea economica si crearea de locuri de munca, aceasta fiind o conditie necesara pentru a asigura rezistenta economiei sale", se arata in aceasta scrisoare consultata de DPA.Obiectivul Uniunii Pietelor de Capital este reducerea obstacolelor birocratice intre statele membre UE astfel ca firmele vor avea la dispozitie mai multe oportunitati pentru a strange fonduri. Acest lucru este in prezent dificil pentru start-upuri in Europa. De asemenea, consumatorii ar urma sa aiba la dispozitie mai multe oportunitati pentru a-si investi banii.In Europa, in prezent creditele si finantarea este furnizata in principal de banci. Atunci cand perspectivele economice sunt nefavorabile, bancile tind sa acorde mai putine credite, ceea ce poate crea probleme in economia reala.In ultimii ani, UE a adoptat o serie de masuri pentru imbunatatirea finantarii, precum un suport mai mare pentru investitiile verzi si introducerea unor scheme de pensii private la nivelul UE.Germania, Franta si Olanda propun acum infiintarea unui grup de lucru independent la nivel inalt care sa puna la punct solutii mai bune pentru o Uniune a Pietelor de Capital, un raport final in acest sens urmand sa fie prezentat pana la data de 30 septembrie. Concluziile acestui raport ar urma sa serveasca drept foaie de drum pentru urmatoarea Comisie Europeana, avand in vedere ca mandatul actualului Executiv comunitar se incheie la 31 octombrie.Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, prezideaza vineri lucrarile Consiliului UE pentru Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN) . Pe agenda reuniunii figureaza subiecte precum Directiva privind structurile accizelor la alcool si bauturi alcoolice, Directiva privind regimul general al accizelor, impozitarea serviciilor digitale, revizuirea listei UE referitoare la jurisdictiile necooperante, Semestrul European.