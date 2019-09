Ministrul pentru Mediul de Afaceri: Statutul de Piata emergenta secundara inseamna mai multi bani si mai ieftini pentru finantarea firmelor

"Agentia FTSE Russell a acordat pietei de capital romanesti statutul de Piata emergenta secundara. Ce inseamna acest lucru? Simplu, mai multi bani si mai ieftini pentru finantarea firmelor romanesti. Acum accesul fondurilor de investitii este facil, increderea fiind mai mare in Bursa de la Bucuresti", scrie vineri ministrul pe pagina sa de Facebook.Potrivit acestuia, dezvoltarea pietei secundare AeRo inseamna posibilitatea finantarii, pe piata de capital, a IMM-urilor romanesti."Acesta alternativa am prezentat-o companiilor, in cadrul celor noua seminarii regionale, organizate in parteneriat de catre Bursa de Valori Bucuresti si Ministerul Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, anul acesta", a mai precizat Oprea.Acum, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) sunt listate 84 de companii pe piata principala si, impreuna, au o capitalizare de 36 de miliarde de euro.Furnizorul global de indici FTSE Russell a promovat joi Romania la statutul de Piata Emergenta de la cel de Piata de Frontiera, decizia fiind luata dupa ce tara s-a aflat timp de trei ani pe lista de monitorizare.Reclasificarea statutului va intra in vigoare in septembrie anul viitor.Romania a fost adaugata pe aceasta lista de monitorizare in septembrie 2016.FTSE este lider mondial de clasificare a indicilor bursieri.