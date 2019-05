Tanase (BVB): Romanii pot castiga la bursa mai mult decat daca isi tin economiile in banca

"De ce suntem atat de jos cu piata noastra de capital? Pentru ca avem o piata primara cu foarte putine companii care se adreseaza pietei de capital pentru finantare, avem putine companii care se listeaza", a spus el, in cadrul conferintei "Strategia de dezvoltare a Romaniei", organizata de ziarul Bursa.Un al doilea motiv este participarea mica a populatiei la piata de capital, a adaugat el."Ca piata de capital sa devina un pilon al societatii, ar trebui ca toti stakeholderii acestei societati sa incurajeze o participatie mult mai mare a pietei de capital. Nu vom obtine aceasta participare foarte repede, ci pe termen lung, as vrea sa obtinem sa constietizam ca aceasta este principala problema, trebuie sa avem o participatie mult mai mare a oamenilor. Acestia sa ia economiile din depozitele locale, sa le tina in valori mobilare, ceea ce este un castig pentru ei, independenta financiara fiind imbunatatita la pensie, daca fac acest lucru. Este un mesaj simplu, nu e nimic complicat, doar sa ne focusam pe acest mesaj", a continuat Tanase.