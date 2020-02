Temerile privind o pandemie de coronavirus au dus Bursa pe rosu

"Avand in vedere evolutia burselor din afara tarii, suntem de parere ca este vorba de noi temeri privind o pandemie de coronavirus, in special avand in vedere focarele nou aparute, din Italia. De altfel, este de remarcat faptul ca indicele principal al BVB (respectiv indicele BET) scade in acest moment cu acelasi procent ca principalii indici americani (S&P500 si DJIA)", a precizat Dumitrescu.La ora 16:00, indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii, inregistra o depreciere de 2,49%, iar indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, pierdea 2,50%.