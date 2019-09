Serban (ARIR): Promovarea Romaniei la statutul de Piata Emergenta ar putea duce la cresterea pretului actiunilor si a valorilor de tranzactionare

"Judecand dupa exemplele altor burse, care au fost in situatia Romaniei, cresterile de pret au fost semnificative si de asemenea si valorile de tranzactionare. Pentru ca inseamna intrari mai mari de bani in Romania de la fonduri mult mai mari care vor trebui sa aiba Romania in portofoliu. Practic, vorbim de cateva actiuni care in acest moment sunt incluse in indicii pietelor de frontiera, care vor fi incluse in indicii pietelor emergente, care au mult mai multi bani. Deci fondurile de investitii cu administrare pasiva, care sunt obligate sa respecte continutul unui indice, vor fi nevoite sa achizitioneze actiuni romanesti. Si investitorii straini spun asta, nu eu, ca vor urma mai mari cresteri si de pret si de tranzactionare pentru ca asa s-a intamplat in alte piete cand exista acest flux mare de intrari", a explicat Daniela Serban.Aceasta a precizat ca, din perspectiva investitorilor, promovarea este un semnal foarte bun, care arata ca tot ceea ce s-a intamplat in ultimii ani au dus Romania pe o traiectorie de dezvoltare."Acum trebuie de avut in vedere ca includerea efectiva a companiilor romanesti in indicii pietelor emergente va avea loc la anul. Deci, noi vom beneficia pe parcursul intregului an viitor, dar reajustarile efective de portofoliu si urmarirea indicilor de piete emergente a celor de la FTSE Russell se va intampla din septembrie anul viitor. Insa, ca imagine si credibilitate si tendinta catre viitor e un lucru foarte bun", a mentionat Daniela Serban.De asemenea, presedintele ARIR a afirmat ca MSCI este mai mare in pietele de frontiera si emergente si astfel impactul cel mai mare asupra pietei l-ar avea daca am intra in MSCI Emerging Markets."La MSCI ar fi o posibilitate anul viitor in iunie sa fim inclusi pe lista de asteptare", a spus Daniela Serban.MSCI provine de la Morgan Stanley Capital International, iar MSCI Index reprezinta performantele actiunilor companiilor mari si mijlocii, pe termen mediu, in 23 de piete dezvoltate.In ceea ce priveste impactul promovarii pietei din Romania la statutul de Piata Emergenta asupra viitoarelor listari, Daniela Serban a declarat ca acestea depind si de contextul local politic si de predictibilitate."Erau mai multe companii care ar fi vrut sa se listeze sau pregateau listarea insa planurile au fost puse in asteptare pana la o clarificare a situatiei. Nu poti sa faci un buget pe trei - cinci ani si sa propui o strategie cand ai schimbari legislative care te pun in situatia sa nu-ti respecti promisiunea fata de investitori", a mai declarat Daniela Serban.Romania a fost promovata la statutul de Piata Emergenta de la cel de Piata de Frontiera, a anuntat, pe 26 septembrie, furnizorul global de indici FTSE Russell, lider mondial de clasificare a indicilor bursieri.Romania a fost adaugata lista de monitorizare FTSE Russell in septembrie 2016.