Indicele SIF-urilor a scazut cu 4,8% in deschiderea sedintei bursiere de vineri

BET, indicele care arata evolutia celor mai lichide 16 companii, inregistra o depreciere de 2,48%, indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, era in declin cu 2,52%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, s-a depreciat cu 2,38%.Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, consemna o depreciere de 2,88%, iar reperul de randament al fondurilor de investitii, BET-BK, era in coborare cu 3,23%.Conform datelor BVB, cele mai mari cresteri ale valorii actiunilor le inregistrau companiile Condmag (+5,56%), Electroputere (+4,55%) si Mecanica Ceahlau (+0,58%).Pe de alta parte, in scadere erau actiunile Uztel (-14,41%), Electroaparataj (-13,6%) si Mecanica Fina (-10,69%).Valoarea tranzactiilor pe Bursa de la Bucuresti se cifra la 20,78 milioane de lei, reprezentand 4,32 milioane de euro, dupa prima jumatate de ora de la debutul sedinte de tranzactionare de vineri.Evolutia Bursei de la Bucuresti este in linie cu tendintele manifestate pe pietele de capital din toata lumea, care au consemnat in aceasta saptamana cele mai severe scaderi din ultimii ani pe fondul ingrijorarilor provocate de coronavirus.