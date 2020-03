Bursele europene din nou in cadere pe fondul cresterii numarului deceselor din cauza coronavirusului

In jurul orei 8:06 GMT, indicele bursier pan-european STOXX 600 inregistra o scadere de 4,6% in conditiile in care bursele din Londra, Frankfurt si Paris inregistrau caderi de peste 4%.Actiunile Airbus s-au prabusit cu 12,7% dupa ce grupul aerospatial european a anuntat ca anuleaza plata dividendelor pe 2019 si acceseaza o noua linie de credit in valoare de 15 miliarde de euro in ideea consolidarii pozitiei sale financiare in contextul in care pandemiei de coronavirus.Raspandirea fara oprire a virusului COVID-19 a obligat tari intregi sa se autoizoleze si a oprit practic activitatea economica, ceea ce a determinat cele mai mari vanzari inregistrate de pietele bursiere globale dupa criza financiara mondiala din 2008.La nivel global, Senatul SUA nu a reusit duminica sa aprobe un plan gigantic de relansare a economiei. Republicanii, care detin majoritatea in Senat, nu au reusit sa-i convinga pe democrati sa voteze in favoarea deschiderii dezbaterilor cu privire la acest proiect de lege, care isi propune sa stranga pana la 2.000 de miliarde de dolari, ceea ce ar fi dus la un vot final, luni, in camera superioara a Congresului SUA.Avand in vedere anunturile venite din partea companiilor care vorbesc de pagubele provocate de paralizarea lanturilor de aprovizionare si a cheltuielilor consumatorilor, analistii sugereaza ca economia mondiala este deja in recesiune.Analistii de la banca americana de investitii Goldman Sachs se asteapta ca Produsul Intern Brut mondial sa se contracte cu aproximativ un procent in 2020, un declin economic mai important decat cel inregistrat dupa criza financiara globala din 2008.