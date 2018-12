Capitalizarea Bursei de la Bucuresti a scazut saptamana trecuta cu 15%

In perioada 17 - 21 decembrie 2018, s-au realizat pe piata reglementata 32.440 tranzactii, cu 733,7 milioane actiuni, iar valoarea acestora a fost de 1,37 miliarde de lei, potrivit conform datelor statistice publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).Cele mai tranzactionate actiuni au fost saptamana trecuta cele ale Bancii Transilvania. Valoarea tranzactiilor cu aceste titluri a depasit 298,3 milioane de lei, insa actiunile s-au depreciat cu 23,73% . De asemenea, schimburile cu titluri BRD au fost de 97,902 milioane de lei, iar actiunile bancii au scazut cu 23,65%. Pentru cele doua companii, limita inferioara de variatie a fost setata miercuri la 25%.O valoare semnificativa a tranzactiilor a fost inregistrata si cu titlurile OMV Petrom, de 68,21 milioane de lei, precum si cu cele ale Romgaz, de 57,09 milioane de lei. Actiunile OMV Petrom si cele ale Romgaz s-au depreciat cu cate 22,01%.Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere semnificativa pe toti indicii bursieri ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii, deprecierile variind intre 3,6% pe indicele BET-FI al SIF-urilor si 5,06% pe indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 companii. Acesta a scazut sub 7.000 de puncte.In ceea ce priveste sistemul alternativ de tranzactionare, in perioada analizata s-a inregistrat un rulaj de 5,81 milioane de lei, in crestere fata de valoarea de 1,91 milioane de lei consemnata in saptamana anterioara.Numarul total al schimburilor a fost de 928, in cadrul carora s-au tranzactionat 23,29 milioane actiuni, iar capitalizarea companiilor de pe ATS a coborat pana la 7,39 miliarde de lei.Bursa de la Bucuresti a deschis mixt sedinta de tranzactionare de luni, cu indicele BET in crestere cu 1,18%, dar si cu BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, in scadere cu 1,04%, dupa aproximativ 45 de minute de la debutul cotatiilor.Conform datelor BVB, BET, indicele care arata evolutia celor mai lichide 15 companii, a ajuns la 7.044,29 puncte, indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, s-a apreciat cu 1,16%, iar BET-NG consemna o scadere de 1,04%.Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a crescut cu 0,80%, in timp ce reperul de randament al fondurilor de investitii, BET-BK, a consemnat o depreciere de 0,05%.Valoarea totala a schimburilor realizate, dupa primele 45 de minute, pe Bursa de Valori Bucuresti, se situa la 15,559 milioane de lei (3,349 milioane de euro), cele mai multe fiind tranzactii cu actiuni, respectiv in valoare de 9,001 milioane de lei.Cele mai mari scaderi erau consemnate la Oltchim Rm. Valcea (-14,86%), Fond Deschis de Investitii ETF Tradeville (-11,22%) si Transelectrica (-8,02%).Totodata, cresteri consemnau titlurile SOCEP (+10,37%), Banca Transilvania (+4,78%) si Amonil (+4,35%).Valoarea cea mai mare a tranzactiilor se inregistra in cazul actiunilor Banca Transilvania, de 2,994 milioane lei, BRD - Groupe Societe Generale (1,601 milioane lei) si Romgaz (1,062 milioane lei) .