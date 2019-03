Cum poti face bani din tranzactionarea Forex?

Piata Forex inglobeaza toate operatiunile legate de vanzarea, cumpararea si schimbul valutelor la preturile cotate pe piata in functie de cerere si oferta. In esenta, piata Forex este responsabila cu conversia valutara, si este instrument de baza in comertul international si in activitatea investitionala transfrontaliera. Pe langa scopul sau primar piata valutara permite si speculatii pe curs de schimb si diferential de dobanda via Forex trading Valutele se tranzactioneaza in perechi si se evalueaza una in functie de cealalta. De exemplu, cotatia leului romanesc raportata la euro EURRON este 4.7123 si inseamna ca pentru a cumpara 1 euro este nevoie de 4.7123 RON.Tranzactionarea Forex sau Forex Trading inseamna efectuarea de operatiuni de schimb valutar - cumparari si vanzari cu scopul de a profita de miscarea preturilor si a obtine un profit. Cel mai adesea tranzactionarea Forex se face in scopuri speculative.Tranzactionarea Forex pentru a obtine castiguri din diferentele de curs valutar se efectueaza:● Prin cumpararea unei perechi valutare la un pret mai mic si vanzarea ulterioara la un pret superior, atunci cand se anticipeaza cresterea cursului paritatii respective, atunci cand valuta de baza plasata in stanga perechii se apreciaza in raport cu valuta cotata plasata in partea dreapta a perechii valutare● Prin vanzarea unei perechi valutare la un pret mare si cumpararea sa la un pret mai scazut atunci cand se anticipeaza scaderea cursului, adica deprecierea valutei de baza in raport cu valuta cotata.In ambele cazuri de mai sus se poate face profit (sau pierdere) din diferenta cotatiilor de deschidere si inchidere a unei tranzactii pe piata Forex.Forex trading pentru obtinerea de venituri din diferentele de dobanda - carry trade ● Prin cumpararea unei perechi valutare in care valuta de baza are o rata a dobanzii de referinta superioara valutei cotate● Prin vanzarea unei perechi de valute in care valuta cotata are o rata a dobanzii de referinta superioara valutei de bazaIn aceste situatii traderul poate castiga suplimentar din diferentialul de dobanda al celor doua valute, cunoscut in pietele financiare sub denumirea de swap sau dobanda peste noapte.In lumea investitiilor se recomanda sa dispuneti de un grad de expunere la piata Forex in cadrul unui portofoliu diversificat. Adica anumite procente din activele pe care le detineti sa fie denominate in valute cu potential de apreciere pe termen lung, pentru a imbunatati randamentul portofoliului.Desigur aceste oportunitati trebuie fructificate, iar pentru aceasta este nevoie de competenta si experienta. Dar realitatea este ca piata Forex are un potential mare, daca nu cumva chiar maxim, printre toate activitatile care pot fi prestate pentru a genera venituri, cu conditia sa stiti cum sa exploatati acest potential. Plus existenta efectului de levier poate amplifica si mai mult acest potential, dar din nou cu conditia sa dispuneti de competentele necesare pentru a putea profita. Pentru ca da, se pot castiga sume mari de bani, dar la fel de usor va puteti si pierde toata investitia.Este marele avantaj al acestei piete care multiplica numarul de oportunitati de care ati putea beneficia. Se considera ca este mai usor sa faceti profit atunci cand piata evolueaza intr-un trend stabil, fie el ascendent sau descendent.Piata Forex este deschisa 24/24 5 zile pe saptamana, de duminica noaptea ora Bucurestiului pana vineri seara. Deci puteti sa va organizati activitatea de tranzactionare in functie de preferinte si de alte activitati profesionale. Forex este cea mai mare si mai lichida piata din lume, zilnic se efectueaza tranzactii de aproximativ 5 trilioane de dolari. Este mult mai usor de tranzactionat pe o piata lichida deoarece sunt oportunitati mai multe, se pot obtine mai facil profituri si pietele mari sunt mai greu de manipulat.Forex trading are printre cele mai mici costuri in materie de operatiuni de tranzactionare si necesar de capital pentru a putea incepe o astfel de activitate. Se poate incepe cu sume modeste in termeni de investitii, adica cu 500 euro. Acest lucru este posibil datorita tranzactionarii in marja, care permite obtinerea de beneficii multiplicate cu o mobilizare mica de capital si pe miscari mici ale pietei.Exista doua modalitati principale de a face bani din tranzactionarea Forex:In general piata valutara pe termen lung evolueaza in trenduri puternice si stabile. Valutele sunt o optiune buna pentru tranzactionarea pe termen lung intrucat fundamentele economice care stau in spatele fluctuatiilor valutare nu se modifica foarte rapid. Este vorba de evolutia macroeconomica a economiilor care stau in spatele acestor valuteEste modalitatea de baza prin care se fac bani din tranzactionarea Forex. Efectul de levier amplifica sumele de bani ce pot fi castigate, dar amplifica si pierderile in cazul in care piata evolueaza impotriva dumneavoastra. De exemplu, un efect de levier de 1:100 in tranzactionare si o fluctuatie zilnica medie de 1% a unei cotatii valutare poate sa genereze un profit de 100% (dar si o pierdere in egala masura) .