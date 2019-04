Cum sa alegeti brokerul Forex potrivit profilului dumneavoastra

Dupa ce v-ati familiarizat cu notiunile de baza ale pietei Forex, urmatorul pas pe care trebuie sa il faceti este sa alegeti un online broker prin intermediul caruia sa tranzactionati.Alegerea unui broker nu e chiar un lucru simplu avand in vedere ca actualmente exista un numar foarte mare de brokeri care propun servicii aproximativ similare, iar atunci cand sunteti incepator nu stiti foarte exact ce sa cautati. In acest articol incercam sa va oferim cateva elemente de baza care sa va ajute in alegerea primului broker Forex cu care sa incepeti tranzactionarea.Un broker Forex este un intermediar care activeaza in piata financiara valutara si asigura accesul in pietele Forex pentru clientii sai, mai concret le plaseaza ordinele in piata. Brokerul Forex pe care il alegeti trebuie sa fie o companie agreata de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania sau de autoritatile de supraveghere financiara din Uniunea Europeana. Pentru exercitarea activitatilor de intermediere un broker trebuie sa detina licenta si sa fie reglementat.In prima faza trebuie sa verificati mai multe aspecte:● Brokerul Forex trebuie sa fie reglementat (verificati numarul de licenta) si trebuie sa asigure securitatea fondurilor● Comisioanele pe care online brokerul le percepe pentru operatiunile de tranzactionare● Ce platforma de tranzactionare va pune la dispozitie● Care este calitatea executiei ordinelor in piata● Ce limite impune, daca impune, referitor la stilurile de tranzactionare● Ce instrumente financiare va pune la dispozitie si ce piete va permite sa accesati● Daca are un serviciu clienti usor accesibil● Daca ofera cursuri de tranzactionare, analize de piata, webinarii, daca organizeaza evenimente de specialitate unde invita profesionisti din domeniu care sa isi impartaseasca experientaIn Europa activitatile de tranzactionare in piete financiare si cele de brokeraj sunt activitati reglementate. Prin urmare, orice companie care ofera astfel de servicii trebuie sa fie inregistrata la o autoritate competenta care ii reglementeaza activitatea si care are posibilitatea sa o verifice.Licenta de functionare si reglementarea sunt elemente care garanteaza ca sunt respectate legile si normele legislative in vigoare si ca clientii sunt protejati. In Romania autoritatea competenta este Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), deci ar trebui sa va gasiti brokerul in lista brokerilor agreati.De asemenea, in tara noastra pot functiona si brokeri licentiati de autoritati ale altor state din Uniunea Europeana. Licente cu reputatie sunt cele ale FCA din Marea Britanie. Fiti insa atenti la reputatia autoritatii de reglementare, de exemplu autoritatea cipriota CySEC a acordat licente pe banda rulanta unor companii care s-au dovedit a fi capcana.Este de maxima importanta sa alegeti un broker reglementat de o autoritate cu reputatie pentru a elimina riscurile de a depune fondurile si apoi sa aveti surpriza de a nu le mai putea retrage.Remuneratia brokerului pentru serviciile sale se bazeaza in primul rand pe spread. Platiti spreadul de fiecare data cand lansati o tranzactie. Acesta este de obicei comisionul cu cea mai mare pondere in costurile dumneavoastra de tranzactionare, deci acordati-i atentia cuvenita.In functie de ce stil de tranzactionare veti alege, nivelul spreadului poate sa fie foarte important sau aproape neglijabil.Daca ati ajuns la concluzia ca stilul scalping este cel pe care il preferati, adica sa deschideti foarte multe pozitii pe piata de durata foarte scurta - cateva secunde pana la cateva minute, si sa luati din piata doar cativa pipsi, atunci spreadul este foarte important. Poate face diferenta dintre profit si pierdere.Daca insa preferati stilul swing sau pe termen lung si deschideti 2 tranzactii pe saptamana, atunci impactul spreadului este destul de mic.Desigur ati fi tentat sa cautati brokerul cu cele mai mici spreaduri, in ideea de a va minimiza costurile, dar aveti in vedere ca nivelul mediu anuntat poate sa nu fie si cel la care vi se executa ordinele in piata.Aveti in vedere si calitatea executiei ordinelor atunci cand criteriul primar de selectie este nivelul spreadului. Nu veti dori sa aveti parte de recotari sau slippage, doriti sa aveti ordinele executate la nivelul de pret cerut.Exista desigur mai multe tipuri de online brokeri Forex, in functie de o varietate de criterii.Daca avem in vedere segmentul de clienti pe care il vizeaza avem:● brokeri Forex care vizeaza clienti non-profesionisti● brokeri Forex exclusiv pentru profesionistiIn functie de platformele de tranzactionare pe care le pun la dispozitie:● brokeri MetaTrader● brokeri care propun platforma de tranzactionare proprie● brokeri care propun alte platformeIn functie de modalitatea de executie a ordinelor:● brokeri no dealing desk (eventual ECN sau STP)● brokeri dealing desk