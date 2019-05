Horia Gusta (Certinvest) despre cresterea Bursei: Exista un entuziasm ca urmare a votului de duminica

"Exista un entuziasm ca urmare a votului de duminica, iar acesta ne arata pe stirile de astazi ca unele persoane din Guvern ar putea fi indepartate, gen domnul Valcov, care se pare ca a fost artizanul Ordonantei 114. Daca va uitati astazi, bancile si societatile din domeniul energetic au crescut foarte mult. Exista o asteptate ca poate va veni un cadru legal similar celui de dinaintea ordonantei 114. Alta explicatie nu am", a afirmat Horia Gusta.El a spus ca in cazul actiunilor Petrom, cresterea este legata de majorarea pretului barilului.Horia Gusta considera, in context, ca exista potential de crestere in continuare a Bursei daca se va lua decizia de eliminare a OUG 114 si daca exista garantia ca nimeni "nu se atinge" de Pilonul II.Indicele BET-TR de la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a atins marti un maxim istoric, de 12.869 de puncte, depasind maximul anterior atins pe 4 decembrie 2018, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a institutiei."Maxim istoric pentru indicele BET-TR de la Bursa de Valori Bucuresti. Dupa o crestere de peste 3% intr-o singura zi, BET-TR ajunge la 12.869 de puncte, depasind maximul anterior atins pe 4 decembrie 2018. BET-TR este indicele care include si dividendele acordate de cele mai tranzactionate 16 companii listate, cu exceptia SIF-urilor. Tot azi, volumele de tranzactionare au depasit 20 de milioane de euro, de doua ori peste media obisnuita", se arata in postarea de pe Facebook.Bursa de la Bucuresti a inchis sedinta de marti cu o crestere de 3,14% a indicelui principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, iar valoarea tranzactiilor a urcat cu aproape 80% fata de sedinta precedenta, la 99,89 milioane de lei (20,98 milioane de euro).BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a castigat 3,02%, iar BET-NG, care masoara evolutia celor 10 companii energetice si de utilitati, a inchis pe plus cu 3,66%.