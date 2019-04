Principalii indici bursieri de pe bursa de valori romaneasca

Indicii bursei de valori arata cum fluctueaza preturile actiunilor care sunt cel mai bine cotate pe bursa de la Bucuresti, din punctul de vedere al pretului si al volumului de tranzactionare. Dar sunt si indicatori precisi ai evolutiei economiei romanesti sau ale anumitor sectoare din economie.Indicii bursieri in majoritatea lor prezinta doar evolutia preturilor din piata, iar unii dintre ei sunt ajustati si cu dividendele.Indicii de pe bursa de valori romaneasca sunt calculati in lei, in moneda unica europeana si in dolari americani. Acestia pot fi utilizati ca activ suport pentru instrumente financiare derivate si produse structurate.Indicele de referinta al bursei de valori BETBET este indicele compozit al BVB si a fost primul indice dezvoltat. BET este prescurtarea Bucharest Exchange Trading si a fost lansat in anul 1997. BET este revizuit trimestrial si inglobeaza in general intre 10 si 20 cele mai importante companii listate pe BVB dupa capitalizarea bursiera.Pentru ca o actiune a unei companii listate pe bursa de valori sa fie inclusa in indicele de referinta trebuie sa indeplineasca mai multe criterii: lichiditate, transparenta, calitatea raportarilor si a comunicarii cu investitorii.In 2019 BET include 13 cele mai lichide actiuni listate pe bursa. Acestea sunt: Fondul Proprietatea, OMV Petrom, Romgaz, Banca Transilvania, BRD - Groupe Societe Generale, Electrica, Transgaz, Transelectrica, Nuclearelectrica, Bursa de Valori Bucuresti, MedLife, Digi Communications, CONPET, Purcari Wineries, Sphera Franchise Group.BET-FI este acronimul de la Bucharest Exchange Trading - Investment Funds. Acesta a fost listat in anul 2000 si este primul indice sectorial al Bursei de Valori Bucuresti. Este indicele reprezentativ pentru sectorul financiar din economia romaneasca.Scopul sau este sa prezinte cum evolueaza activitatea societatilor de investitii financiare cunoscute sub denumirea de SIF-uri si a altor companii care activeaza in domeniul financiar in Romania.Bucharest Exchange Trading Energy and Related Utilities Index sau altfel spus BET-NG, este un alt indice sectorial si a fost creat in 2008. Este indicele reprezentativ pentru domeniul energetic din economia romaneasca. Cuprinde un numar variabil de actiuni exclusiv ale companiilor care au drept domeniu de activitate utilitatile si sectorul energetic.BET-TR sau Bucharest Exchange Trading Total Return Index, a fost creat in 2014 si apartine tipologiei total return.BET-TR are aceeasi structura ca indicele BET, cuprinde treisprezece cele mai lichide actiuni listate, prezinta evolutia preturilor pentru actiunile componente dar include si dividendele care au fost oferite de companiile in cauza.Bucharest Exchange Trading Extended Index sau prescurtat BET-XT arata evolutia preturilor pentru 25 dintre actiunile cele mai lichide ce se tranzactioneaza pe bursa de la Bucuresti. BET-XT a fost creat si este distribuit la tranzactionare din 2008.Bucharest Exchange Trading Plus Index prescurtat BET Plus a fost lansat in 2014 si numarul de actiuni ce sunt incluse in componenta sa este variabil. Scopul sau este sa arate cum au evoluat preturile actiunilor societatilor romanesti listate in mod curent pe Piata Reglementata, cu exceptia SIF-urilor.Lansat in 2012 Bucharest Exchange Trading Benchmark Index abreviat BET-BK este un indice creat cu scopul precis de a servi drept instrument de referinta pentru administratorii de fonduri si diversi alti investitori institutionali. BET-BK cuprinde actiunile listate a 25 de companii.Metodologia de calcul folosita in cazul acestui indice are drept scop sa arate limitele in care fondurile de investitii pot sa isi desfasoare activitatea investitionala si sa expuna exigentele legale.Lansat in 2015 BET-XT-TR (Bucharest Exchange Trading Extended Total Return) este un alt indice apartinand tipologiei total return. Are ca baza indicele BET-XT. Incorporeaza titlurile celor mai lichide douazeci si cinci de companii de la bursa romaneasca si include pe langa pret si dividendele distribuite de companiile care le include.Romanian Traded Index abreviat ROTX este indicele lansat in 2005 de BVB in colaborare cu Wiener Borse AG. ROTX este diseminat de bursa vieneza si prezinta evolutia in timp real a actiunilor de tip "blue chip" listate pe bursa romanesca.