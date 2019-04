Ce rol joaca volatilitatea in pietele financiare?

Volatilitatea se refera in principiu la amplitudinea variatiilor de pret ale unui activ sau instrument financiar si masurarea acestora. Volatilitatea este elementul de baza pentru evaluarea riscului.Instrumentele financiare pot avea momente cand volatilitatea este mare si momente cand volatilitatea este mica. Volatilitatea mare inseamna ca pe termen scurt se pot face profituri mari, datorita miscarilor ample ale pretului, dar cu cat creste volatilitatea cresc si riscurile si se amplifica expunerea la pierderi.Atunci cand un instrument financiar are volatilitate mica se considera ca si riscurile asociate cu tranzactionarea acestuia sunt mici. Un exemplu de astfel de instrument financiar sunt obligatiunile, care au o volatilitate foarte scazuta, si sunt considerate investitii foarte sigure, cu castiguri mici, dar garantate de cele mai multe ori. Volatilitatea unui portofoliu este influentata de volatilitatea fiecarui activ prezent in acel portofoliu.Volatilitatea poate fi de doua feluri volatilitate istorica si volatilitate implicita.Dupa cum ii spune si denumirea se refera la fluctuatiile trecute ale pretului unui instrument financiar, la miscarile ample de pret care au avut loc in evolutia istorica. Se calculeaza destul de simplu pe baza deviatiei standard care apare pe curba de fluctuatii istorice a unui instrument, pe un anumit interval de timp. Metoda se considera a fi subiectiva intrucat, volatilitatea trecuta nu este un indicator fiabil pentru volatilitatea viitoare.Aceasta se refera la analiza fluctuatiilor de volatilitate curente pentru un instrument financiar. Si este un corespondent al mediei volatilitatii unei optiuni , medie pe care actorii din piata o anticipeaza. Volatilitatea implicita pe piata este o functie a pretului optiunii: volatilitatea variaza in acelasi sens cu pretul de piata al optiunii, cu cat creste pretul cu atat creste volatilitatea.Volatilitatea implicita este influentata de mai multi factori printre care pretul optiunii, termenul de expirare al acesteia, rata dobanzii fara risc.Nici volatilitatea implicita nu este scutita de incertitudine, ea fiind o functie dependenta de timp si de alte elemente aleatoare.O companie aeriana, care furnizeaza servicii de transport aerian pentru pasageri, utilizeaza in activitatea sa cantitati mari de carburanti, deci va fi direct interesata de volatilitatea de pe piata a pretului petrolului. Pentru a se proteja impotriva cresterii pretului la petrol de la 60$ pe baril, la 100$ pe baril, aceasta crestere poate fi acoperita cu o optiune "call" la 80$ pe baril. Daca pretul creste la 100$ pe baril, compania in cauza va putea sa cumpere petrol la 80$ pe baril, limitandu-si pierderea la 20$ pe baril.Pretul optiunii variaza in functie de risc, cu cat riscul este mai mare cu atat creste pretul optiunii si invers, cu cat riscul este mai mic pretul optiunii scade.Cel mai important indice care masoara volatilitatea in pietele financiare este Indicele de Volatilitate sau VIX - Volatility Index. Mai este cunoscut si sub denumirea de Indicele Fricii deoarece indica nivelul "fricii" investitorilor din piata. Este un indice popular in piete si masoara asteptarile burselor cu privire la volatilitate.Este publicat in fiecare zi de catre Chicago Board Option Exchange - CBOE si este diseminat in timp real. Se calculeaza ca o medie a volatilitatii optiunilor call si put ce au ca suport indicele bursier S&P500.Cel mai popular indicator in materie de volatilitate este Average True Range - ATR. ATR a fost creat si dezvoltat de J. Welles Wilder, parintele altor indicatori celebri si foarte utilizati cum ar fi Parabolic SAR, RSI sau ADX.ATR masoara volatilitatea pretului unui instrument financiar, in speta a unei perechi Forex, si se determina pe baza True Range - TR, adica cea mai mare valoare pe care o prezinta urmatoarele elemente:● Maximul zilei - minimul zilei● Minimul zilei - nivelul pretului de inchidere al zilei anterioare in valoare absoluta● Maximul zilei - nivelul pretului de inchidere al zilei anterioare in valoare absolutaFormula de calcul a ATR este urmatoarea:ATR pentru ziua in curs = (ATR pentru ziua anterioara +13 + TR pentru ziua in curs) / 14Volatilitatea este un factor important care trebuie luat in calcul intrucat poate avea un impact crucial asupra profitabilitatii oricarui portofoliu. Ca urmare nu neglijati acest aspect.