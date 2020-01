Epidemia de coronavirus ar putea avea efecte negative semnificative asupra economiilor din regiunea est-asiatica

XTB:

"Principalul efect se poate observa asupra sectorului de transport. Sambata, in prima zi a Noului An Lunar, numarul calatoriilor la nivel agregat din China a scazut cu 28,8% fata de anul trecut. Aceasta tendinta a fost cauzata de ingrijorarile populatiei cu privire la gravitatea situatiei si la perspectiva de timp. In plus, reducerea fluxului de pasageri a fost o urmare si a masurilor luate de Guvern precum anularea anumitor evenimente publice sau restrictionarea calatoriilor pentru zeci de milioane de persoane", semnaleaza reprezentantii XTB.Potrivit acestora, perspectivele sumbre asupra transportului au pus presiune descendenta si asupra pretului petrolului, ca urmare a ingrijorarilor legate de o posibila reducere a cererii de combustibil. Astfel, petrolul a pierdut peste 10% de la primele rapoarte legate de virus si pana in prezent.Urmarile s-ar putea resimti si la nivelul economiei din Singapore, unde ar putea fi afectata activitatea de turism, dar si increderea consumatorilor. In plus, Guvernul de acolo are in vedere masuri de sustinere a celor mai afectate sectoare. Cea mai mare pondere a turistilor din Singapore o au cetatenii chinezi, iar daca tinem cont de impactul economic pe care l-a resimtit orasul-stat in 2003 in urma epidemiei SARS o agravare a scenariului actual are potentialul de a duce la o evolutie similara, se explica in analiza."Teama legata de o posibila epidemie globala a dus la accentuarea aversiunii fata de risc a investitorilor. Astfel, pietele de capital au inregistrat corectii majore incepand din a doua parte a sesiunii de vineri. S&P 500 si Nasdaq au scazut din zona maximelor istorice, depreciindu-se cu 2,80%, respectiv 3,50%. Pesimismul s-a observat la nivel extins si in timpul sesiunii din Asia, unde indicele japonez Nikkei si cel australian S&P/ASX 200 se retrag cu 2,40%, respectiv 1,10%. In contextul actual, investitorii s-au orientat catre active de refugiu precum metalele pretioase, unde, in aceeasi perioada, pretul aurului a castigat aproximativ 28 de dolari per uncie. In cazul in care contextul actual se va extinde, secventa de crestere a materiei prime ar putea continua", explica Radu Puiu, research analyst, XTB Romania.Deschiderea bursiera de luni in pietele europene a fost serios afectata de temerile asociate raspandirii virusului. La ora 12:30 DAX din Germania pierdea peste 2% fata de inchiderea de vineri. Aurul, yenul si titlurile de stat americane erau in crestere in timp ce petrolul continua tendinta de scadere a ultimelor sesiuni."Investitorii au reactionat cvasi-automat, vanzand active precum actiunile, in special cele din sectorul cazinourilor care au prezenta in Macao, al liniilor aeriene si companiilor de turism, dar vor intra probabil curand din faza de corectie intr-o faza de asteptare (wait-and-see), cu o anume volatilitate, bineinteles, normala pentru o perioada emotionala.De acolo va urma probabil un punct critic: in functie de probabilitatea de a tine sub control raspandirea virusului, investitorii ar rasufla usurati, sau, daca se activeaza celalalt scenariu, ar putea urma o secventa noua, si mai accentuata de "fuga" de pe burse si retragere inspre zone percepute a fi relativ mai sigure.Cred ca e prea riscant acum sa facem prognoze asupra directiei viitoare, cand nici macar specialistii nu stiu ce se va intampla.Estimarea mea ar fi ca saptamana aceasta vom avea o idee relativ clara despre importanta acestui virus, si daca pietele vor putea sa il treaca cu vederea sau nu.In prezent traderii din Romania nu par foarte afectati de scena internationala, desi BET coboara cu 0,8% la ora 13, o reactie mai slaba, sub jumatate din ce vedem in bursa germana", considera Claudiu Cazacu, consulting strategist in cadrul XTB Romania.