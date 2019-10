Obligatiunile Ascendia, intermediate de Tradeville, intra in Sistemul Alternativ de Tranzactionare al BVB

Listarea obligatiunilor survine la 4 luni dupa succesul unui plasament privat, in valoare totala de 3 milioane de lei (633.000 euro), care a dus la inchiderea ofertei din prima zi, dupa o suprasubscriere de 114%.Spre deosebire de plasamentul privat, accesibil pentru mai putin de 150 de investitori, listarea obligatiunilor la BVB, cu valoarea nominala de 100 de lei, ofera posibilitatea oricarei persoane sau companii interesate sa le includa in portofoliul investitional, beneficiind de o dobanda de 10% pe an raportat la valoarea nominala. Plata dobanzii se va face semestrial, iar obligatiunile (listate sub indicativul bursier ASC22) vor putea fi rascumparate la scadenta, in 2022."Acum cateva luni, incheierea intr-o singura zi a plasamentului privat a demonstrat interesul foarte ridicat al investitorilor fata de obligatiunile emise de o companie care activeaza intr-un domeniu de mare viitor precum e-Learning-ul. Ascendia si-a asigurat rapid capitalul necesar extinderii activitatii, iar aceasta poveste de succes poate inspira antreprenorii romani sa se indrepte catre piata de capital", a declarat Ovidiu Dumitrescu, Director General Adjunct, Tradeville."Dinamismul pietei pe care activam ne-a impus o dezvoltare accelerata, in conditiile majorarii cu aproape 60% a cifrei de afaceri in primul semestru din 2019. Emisiunea de obligatiuni ne-a permis sa sustinem expansiunea, imbunatatindu-ne indicatorii de lichiditate si venind in intampinarea cererii tot mai mari pentru produsele noastre. In acest moment, avem doua elemente-cheie ce construiesc rezultatele Ascendia pe termen mediu: increderea clientilor in ceea ce le oferim si increderea investitorilor in noul model de crestere a business-ului", a spus Cosmin Malureanu, CEO Ascendia.Infuzia de capital rezultata din emisiunea de obligatiuni ofera posibilitatea companiei de a-si dezvolta cu precadere trei linii de business: Coffee LMS (platforma de Enterprise Learning Management System pentru companii mari si medii), Livresq.com (platforma digitala ce va permite tuturor creatorilor de continut din domeniul educational) si Timlogo (cea mai mare platforma de logopedie din Romania).Succesul Ascendia se alinieaza unui trend global in educatie, devenit tot mai vizibil inclusiv in Romania si manifestat prin adoptarea rapida a instrumentelor personalizate, in format digital. Interesul pentru instrumente de e-Learning s-a reflectat in cresterea cifrei de afaceri a Ascendia, in primul semestru al acestui an, cu 59%, pana la 1,73 milioane de lei, fata de aceeasi perioada a anului trecut. La finele anului trecut, cresterea cifrei de afaceri a companiei fusese de 40% fata de 2017.